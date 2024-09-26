Справа про хабар у $40 тис. Суд арештував заступницю прокурора Запорізької області
Альтернативою утриманню під вартою суд визначив заставу у розмірі 8 млн грн
Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування до заступниці прокурора Запорізької області запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою у 8 млн грн. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро.
«ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури, викритій на одержанні $40 тис. неправомірної вигоди», – ідеться у повідомленні.
Альтернативою утриманню під вартою суд визначив заставу у розмірі 8 млн грн.
Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступницю прокурора Запорізької області.
За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.
Під час одержання усієї суми хабаря правоохоронці викрили чиновницю «на гарячому».
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