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Справа про хабар у $40 тис. Суд арештував заступницю прокурора Запорізької області

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Справа про хабар у $40 тис. Суд арештував заступницю прокурора Запорізької області
Правоохоронці викрили посадовицю «на гарячому» під час одержання усієї суми хабаря фото: Telegram/НАБУ
фото: НАБУ, Telegram

Альтернативою утриманню під вартою суд визначив заставу у розмірі 8 млн грн

 

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування до заступниці прокурора Запорізької області запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою із заставою у 8 млн грн. Про це повідомило Національне антикорупційне бюро. 

«ВАКС обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою заступниці керівника Запорізької обласної прокуратури, викритій на одержанні $40 тис. неправомірної вигоди», – ідеться у повідомленні.

Альтернативою утриманню під вартою суд визначив заставу у розмірі 8 млн грн.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро і Спеціалізована антикорупційна прокуратура у співпраці з Генеральним прокурором викрили на одержанні неправомірної вигоди заступницю прокурора Запорізької області. 

За даними слідства, посадовиця висловила прохання надати $40 тис. за зміну підслідності у кримінальному провадженні, забезпечення скасування арешту майна та непритягнення особи до кримінальної відповідальності.

Під час одержання усієї суми хабаря правоохоронці викрили чиновницю «на гарячому».

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Теги: хабар прокурор Антикорупційний суд Запоріжжя корупція в Україні НАБУ САП

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Кримінал

Справа про хабар у $40 тис. Суд арештував заступницю прокурора Запорізької області
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