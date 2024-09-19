Незаконне збагачення на 42 млн? Денісова відреагувала на звинувачення

НАЗК заявило про нібито виявлення в діях ексомбудсменки ознак незаконного збагачення на понад 42 млн грн

Денісова: «Можу сказати тільки одне, є презумпція невинуватості»

Колишня омбудсменка Людмила Денісова запевняє, що вчасно і в повному обсязі подавала декларації за всі роки. Про це експосадовиця заявила у коментарі Суспільному, коментуючи повідомлення НАЗК про нібито виявлення в діях ексомбудсменки ознак незаконного збагачення на понад 42 млн грн.

«Можу сказати тільки одне, є презумпція невинуватості. Це обов'язок всіх, хто звинувачує, – довести такі відомості. Я подавала вчасно в повному обсязі і відповідно до закону всі декларації за всі роки. І тому більше нічого зараз не можу прокоментувати», – сказала Денісова.

Нагадаємо, учора, 18 вересня, Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) повідомило, що за результатами повних перевірок декларацій за 2022 та 2023 роки НАЗК встановило в діях ексомбудсменки, яка на кінець 2023 року була членкинею правління Пенсійного фонду України, ознаки незаконного збагачення на майже 10 млн грн та ознаки недостовірного декларування на понад 32,4 млн грн.

Як повідомлялося 31 травня 2022 року парламент проголосував за звільнення уповноваженої Верховної Ради з питань прав людини Людмили Денісової.

Народні депутати від «Слуги народу» заявляли, що омбудсменка Людмила Денісова неналежно виконувала свої обов’язки після початку повномасштабного вторгнення Росії.

30 травня Людмила Денісова зібрала пресконференцію, на якій заявила, що її планують звільнити із займаної посади.

1 липня нардепи призначили нового Уповноваженого Верховної Ради з прав людини. Ним став народний депутат Дмитро Лубінець, його підтримали 250 парламентарів.