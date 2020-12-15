Закриті дві центральні станції київського метро

Пересадка з «Хрещатика» на «Майдан Незалежності» закрита

За інформацією метрополітену, надійшов дзвінок про мінування станцій

Станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» та пересадка закриті на вхід та вихід. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

«Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі.

Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух Хрещатиком. Зі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

Через перекриття вулиць учасниками акції протесту в центрі Києва утворилися серйозні затори.

З цієї ж причини затримується рух автобусів №24, 55, 114, 118 в центральній частині міста.