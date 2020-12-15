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    Новини

    Закриті дві центральні станції київського метро

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    Пересадка з &laquo;Хрещатика&raquo; на &laquo;Майдан Незалежності&raquo; закрита - Закриті дві центральні станції київського метро
    Пересадка з «Хрещатика» на «Майдан Незалежності» закрита
    Фото з відкритих джерел

    За інформацією метрополітену, надійшов дзвінок про мінування станцій

    Станції метро «Хрещатик» і «Майдан Незалежності» та пересадка закриті на вхід та вихід. Про це повідомляє пресслужба КП «Київський метрополітен».

    «Надійшов анонімний дзвінок про мінування!» – йдеться в повідомленні.

    Нагадаємо, 15 грудня вранці підприємці заблокували урядовий квартал. Мітингувальники перекрили рух вулицею Грушевського в обох напрямках. Не можна проїхати від Кріпосного провулку до Європейської площі. 

    Пізніше учасники акції протесту прийшли під стіни Офісу президента, де запалили жовто-блакитні фаєри.

    Згодом кілька тисяч підприємців перекрили рух ХрещатикомЗі сцени на Майдані Незалежності протестувальники заявили, що не планують залишати центр.

    Через перекриття вулиць учасниками акції протесту в центрі Києва утворилися серйозні затори.

    З цієї ж причини затримується рух автобусів №24, 55, 114, 118 в центральній частині міста.

    Теги: Київ громадський транспорт метро замінування протести у Києві
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