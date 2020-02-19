  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Театр у квартирі: у Києві покажуть НЕвистави

    • Розсилка
    Театр у квартирі: у Києві покажуть НЕвистави

    Формат імерсивних вистав - досить новий для України

    20 лютого у Києві відбудеться прем'єра другого сезону імерсивної вистави у квартирі від української театральної команди Uzahvati.

    НЕвистава «День/тінь» — це дія для невеликої групи глядачів, дванадцяти осіб. Формат вистави — site-specific (театр поза театром), де квартира стає театральним простором.

    Історія починається у порожній квартирі, куди глядач приходить «у гості» до її господаря - актора та музиканта Павла Алдошина. Тут немає декорацій, звичної сцени, дистанції та овацій. Саме особисту історію життя, а також питання вибору й свободи, пропонується прожити за 60 хвилин.

    «Цей спектакль — суцільна свобода, творчий експеримент Uzahvati. Ідея зародилася з формату квартирника, яку ми трансформували у власний формат імерсивної «НЕвистави». Це роздуми про життя і долю людини, зокрема Паші та глядачів. «День/тінь» — чесна та чуттєва НЕвистава, у якій актор ділиться способами розкриття внутрішнього щастя», — розповідає Поліна Бараніченко, режисер Uzahvati.

    Прем'єра проєкту відбулася у травні 2019 і отримала позитивні відгуки глядачів. У першому сезоні було відіграно 23 НЕвистави. Цього року команда планує показувати «День/тінь» щомісяця.

    Адреса: перехрестя вул.Антоновича та вул.Саксаганського.

    Коли: щомісячно, найближчі покази доступні на березень.

    Uzahvati — українська театральна команда, створена у 2016 році. Вперше показали українській широкій аудиторії формат site-specific (театр поза театром). Дебютна вистава-променад «Час» (Время) була реалізована у 2017-му на вулицях Києва, а в 2019  у співпраці з хорватським театром ZKM, свій «Час» з'явився у Загребі (Хорватія). Також команда у 2018-му поставила виставу-променад Dialogy у Національній бібліотеці України ім. Ярослава Мудрого.

    Читайте також:
    театр
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ