Театр у квартирі: у Києві покажуть НЕвистави



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Формат імерсивних вистав - досить новий для України

20 лютого у Києві відбудеться прем'єра другого сезону імерсивної вистави у квартирі від української театральної команди Uzahvati.

НЕвистава «День/тінь» — це дія для невеликої групи глядачів, дванадцяти осіб. Формат вистави — site-specific (театр поза театром), де квартира стає театральним простором.

Історія починається у порожній квартирі, куди глядач приходить «у гості» до її господаря - актора та музиканта Павла Алдошина. Тут немає декорацій, звичної сцени, дистанції та овацій. Саме особисту історію життя, а також питання вибору й свободи, пропонується прожити за 60 хвилин.

«Цей спектакль — суцільна свобода, творчий експеримент Uzahvati. Ідея зародилася з формату квартирника, яку ми трансформували у власний формат імерсивної «НЕвистави». Це роздуми про життя і долю людини, зокрема Паші та глядачів. «День/тінь» — чесна та чуттєва НЕвистава, у якій актор ділиться способами розкриття внутрішнього щастя», — розповідає Поліна Бараніченко, режисер Uzahvati.

Прем'єра проєкту відбулася у травні 2019 і отримала позитивні відгуки глядачів. У першому сезоні було відіграно 23 НЕвистави. Цього року команда планує показувати «День/тінь» щомісяця.

Адреса: перехрестя вул.Антоновича та вул.Саксаганського.

Коли: щомісячно, найближчі покази доступні на березень.

Uzahvati — українська театральна команда, створена у 2016 році. Вперше показали українській широкій аудиторії формат site-specific (театр поза театром). Дебютна вистава-променад «Час» (Время) була реалізована у 2017-му на вулицях Києва, а в 2019 у співпраці з хорватським театром ZKM, свій «Час» з'явився у Загребі (Хорватія). Також команда у 2018-му поставила виставу-променад Dialogy у Національній бібліотеці України ім. Ярослава Мудрого.

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