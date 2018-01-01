Тендер «Київпастрансу» на 7,6 млн грн «виграла» родичка Курбаля

Компанія «Трейд-Сервіс Україна» вперше подалася на подібний тендер і одразу ж виграла його

Тендер «Київпастрансу» на ремонт пішохідної огорожі у столиці на 7 мільйонів 600 тисяч гривень розіграли між собою підприємства родичів начальника Служби з будівництва та утримання об’єктів транспорту «Київпастрансу» Юрія Курбаля. Переможець - підприємство «Трейд-Сервіс Україна» Катерини Таланкіної,



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Катерина Таланкіна, сестра дружини Юрія Курбаля

Компанія «Трейд-Сервіс Україна» вперше подалася на подібний тендер і одразу ж виграла його

Тендер «Київпастрансу» на ремонт пішохідної огорожі у столиці на 7 мільйонів 600 тисяч гривень розіграли між собою підприємства родичів начальника Служби з будівництва та утримання об’єктів транспорту «Київпастрансу» Юрія Курбаля.

Переможець - підприємство «Трейд-Сервіс Україна» Катерини Таланкіної, сестри дружини Юрія Курбаля. Згідно з інформацією з соцмереж, формальна власниця столичної будівельної компанії вчилася на фармацевта і постійно проживає у Хмельницькому.

Компанія вперше подалася на подібний тендер і одразу ж виграла його. Зазначимо, «Київпастранс» - перший та єдиний замовник підприємства серед державних та комунальних установ.

Конкурентом фірми виступила «Будівельна компанія «Дельта-Буд», що належить двоюрідному брату Курбаля - Євгену Рафальському. У минулому році інша його компанія набрала тендерів у «Київпастрансу» на 30 мільйонів гривень, розігравши їх із пов'язаною фірмою.

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