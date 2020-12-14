Крижаний дощ і ожеледиця: у Києві оголошено перший рівень небезпеки
Поради водіям і пішоходам під час ожеледиці
Протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Укргідрометцентр.
Водіям слід бути максимально уважними, дотримуватись безпечної дистанції на дорогах, а також не використовувати транспорт із літніми шинами, аби не наражати на небезпеку себе та інших учасників руху.
Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофору.
Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.
Поради водіям під час ожеледиці:
- потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;
- при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;
- не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;
- в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.
Поради пішоходам:
- ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;
- не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;
- при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;
- якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, удар, спрямований на вас зменшить свою силу;
- будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;
- враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази;
- обходьте металеві кришки люків – як правило, вони покриті льодом.
Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, у Києві в понеділок мокрий сніг, дощ, льодяний дощ, ожеледь та ожеледиця.