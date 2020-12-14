Крижаний дощ і ожеледиця: у Києві оголошено перший рівень небезпеки

Поради водіям і пішоходам під час ожеледиці

Протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий). Про це попереджає Укргідрометцентр.

Водіям слід бути максимально уважними, дотримуватись безпечної дистанції на дорогах, а також не використовувати транспорт із літніми шинами, аби не наражати на небезпеку себе та інших учасників руху.

Пішоходам під час ожеледиці також необхідно бути особливо уважними проїжджій частині – переходити дорогу лише у визначених місцях на дозволений сигнал світлофору.

Із метою попередження травматизму та уникнення аварійних ситуацій, Департамент муніципальної безпеки закликає киян бути обережними, пересуваючись містом, і рекомендує дотримуватись порад під час ожеледиці.

Поради водіям під час ожеледиці:

потрібно дотримуватися швидкісного режиму, дистанції та відмовитися від ризикованих маневрувань, які при несприятливих погодних умовах можуть привести до створення аварійних ситуацій;

при наближенні до пішохідних переходів та місць розташування дитячих установ знижуйте швидкість до мінімуму;

не забувайте увімкнути габаритні вогні чи протитуманні ліхтарі;

в умовах погіршення погодних умов із інтенсивним випадінням снігу та ожеледицею на дорогах не використовуйте автотранспорт із літніми шинами.

Поради пішоходам:

ходіть не поспішаючи, ноги злегка розслабте і трохи зігніть у колінах, та ступайте на всю підошву;

не тримайте руки в кишенях – це збільшує можливість не тільки падіння, але і важких травм, особливо переломів та струсів мозку. Розмахуйте руками в такт ходьби – так краще утримати рівновагу;

при порушенні рівноваги під час ходьби в ожеледицю – спробуйте швидко присісти, це найбільш реальний шанс утриматися на ногах;

якщо падіння не уникнути – напружте м’язи, згрупуйтесь, а доторкнувшись до землі спробуйте перекотитись, удар, спрямований на вас зменшить свою силу;

будьте уважні й на тротуарі – автомобіль може занести або водій може вчасно не загальмувати;

враховуйте, що гальмівний шлях на слизькій дорозі збільшується у 4-5 рази;

обходьте металеві кришки люків – як правило, вони покриті льодом.

Як повідомляла синоптик Наталка Діденко, у Києві в понеділок мокрий сніг, дощ, льодяний дощ, ожеледь та ожеледиця.