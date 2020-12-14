Негода в Києві спричинила затори: де ускладнено рух (карта)

На столичних дорогах ускладнено рух через ожеледицю

Тиждень у столиці розпочався з заторів на дорогах

Станом на 9 ранку 14 грудня на основних магістралях Києва спостерігаються затори. Про це свідчать дані Google Maps.

Зокрема, дуже повільно рухається транспорт на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту у напрямку правого берега.

Найбільші затори на проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій, Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі тощо.

Затори в Києві. Дані Google Maps

Також ускладнено рух у центрі Києва: на бульварі Лесі Українки, на бульварі Дружби народів, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Московській та ін.

Затори в Києві. Дані Google Maps

На лівому березі міста серйозний затор на проспекті Шухевича, проспекті Соборності, проспекті Бажана.

Як попереджали синоптики, протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)