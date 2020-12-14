Негода в Києві спричинила затори: де ускладнено рух (карта)
Тиждень у столиці розпочався з заторів на дорогах
Станом на 9 ранку 14 грудня на основних магістралях Києва спостерігаються затори. Про це свідчать дані Google Maps.
Зокрема, дуже повільно рухається транспорт на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту у напрямку правого берега.
Найбільші затори на проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій, Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі тощо.
Також ускладнено рух у центрі Києва: на бульварі Лесі Українки, на бульварі Дружби народів, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Московській та ін.
На лівому березі міста серйозний затор на проспекті Шухевича, проспекті Соборності, проспекті Бажана.
Як попереджали синоптики, протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)