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    Негода в Києві спричинила затори: де ускладнено рух (карта)

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    На столичних дорогах ускладнено рух через ожеледицю - Негода в Києві спричинила затори: де ускладнено рух (карта)
    На столичних дорогах ускладнено рух через ожеледицю
    Фото з відкритих джерел

    Тиждень у столиці розпочався з заторів на дорогах

    Станом на 9 ранку 14 грудня на основних магістралях Києва спостерігаються затори. Про це свідчать дані Google Maps.

    Зокрема, дуже повільно рухається транспорт на мосту Метро, мосту Патона, Північному і Південному мостах, Дарницькому мосту у напрямку правого берега.

    Найбільші затори на проспекті Перемоги, проспекті Лобановського, Набережному шосе, вул. Набережно-Хрещатицькій, Голосіївському проспекті, Кільцевій дорозі тощо.

    Затори в Києві. Дані Google Maps
    Затори в Києві. Дані Google Maps

    Також ускладнено рух у центрі Києва: на бульварі Лесі Українки, на бульварі Дружби народів, бульварі Тараса Шевченка, вулиці Московській та ін.

    Затори в Києві. Дані Google Maps
    Затори в Києві. Дані Google Maps

    На лівому березі міста серйозний затор на проспекті Шухевича, проспекті Соборності, проспекті Бажана.

    Як попереджали синоптики, протягом 14 грудня у Києві ожеледь, на дорогах ожеледиця, туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпеки, жовтий)

    Теги: Київ дороги транспорт негода
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