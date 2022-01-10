Забудовникам незаконно віддали землю під Києвом із унікальною печерою

Територію двох майбутніх заказників на Київщині незаконно віддали під забудову

«Чорні реєстратори» незаконно віддали під забудову територію майбутніх заказників «Печера Геонавт» площею 8 га та «Ірпінський затишок» площею 15 га, які створює Київський еколого-культурний центр (КЕКЦ). Про це повідомляє центр на своїй сторінці у Facebook.

«Печера «Геонавт», що знаходиться на землях Київського лісгоспу (Козинське лісництво) під Обуховом, незаконно, без згоди самого лісгоспу, передана під котеджну забудову. Печера «Геонавт» – єдина у Київській області печера природного походження. Її довжина – близько 60 метрів. У разі будівництва тут котеджів її буде знищено», – йдеться в повідомленні Київського еколого-культурного центру.

Те ж сталося і з територією майбутнього заказника «Ірпінський затишок» у місті Ірпінь, де ділянка соснового лісу, що знаходиться на землях Київського лісгоспу (Ірпінське лісництво), також без згоди лісгоспу незаконно передана під будівництво багатоповерхових будинків.

Київський еколого-культурний центр зазначає, що це – не єдині випадки. Минулого року «чорні реєстратори» незаконно відібрали у Фастівського лісгоспу територію лісового заказника загальнодержавного значення «Урочище Унава» площею близько 700 га та передали приватній фірмі під забудову та продаж землі. Крім цього, «чорні реєстратори» незаконно відібрали у того ж Фастівського лісгоспу ще близько 200 га лісів і передали тій же приватній фірмі під продаж землі та забудову. Київський еколого-культурний центр подав позов до суду.

Минулого літа «чорні реєстратори» незаконно передали право користування землею в заказнику «Троєщинські луки» площею близько 200 га під забудову багатоповерхівками. Зараз на захист заказника «Троєщинські луки» Київська міськрада та КЕКЦ ведуть судові розгляди одразу у трьох судах.

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