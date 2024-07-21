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Трагедія на атракціоні у Києві: пошук людини, яка впала у воду, завершено

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
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Трагедія на атракціоні у Києві: пошук людини, яка впала у воду, завершено
Тіло, ймовірно хлопця 2004 року народження, не знайдено
фото: ДСНС

Пошук буде продовжено в понеділок, за узгодженням з Національною поліцією

Станом на 21:25 21 липня пошуково-рятувальні роботи щодо пошуку людини, яка впала у воду внаслідок обриву канатної дороги біля Пішохідного мосту у Києві, завершено. Про це повідомила пресслужба ДСНС.

Зазначається, що тіло, ймовірно хлопця 2004 року народження, не знайдено.

«Водолазно-рятувальним відділенням ДСНС було обстежено 8 тис м. кв дна річки під час занурень, а також 12 тис м. кв за допомогою Ехолоту», – йдеться в повідомленні.

Роботи буде продовжено завтра, за узгодженням з Національною поліцією. 

Нагадаємо, у центрі Києва обірвався тролей через річку Дніпро. Унаслідок обриву у воду впала людина. Трос швидкісного спуску витягли із води, але без людини.

За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву тросу на атракціоні перебував хлопець, віком орієнтовно до 30 років. За даними джерел, в результаті обриву троса на атракціоні в Києві загинув хлопець 2004 року народження.

Як повідомлялося, за процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону «Канатна переправа через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова» в момент перебування на ньому чоловіка. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Теги: Дніпро смерть розслідування Київ

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