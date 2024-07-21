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Обрив тросу атракціону через Дніпро: Офіс генпрокурора повідомив про загибель людини

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Обрив тросу атракціону через Дніпро: Офіс генпрокурора повідомив про загибель людини
Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції Києва
фото: Національна поліція

Київська міська прокуратура ще в 2021 році намагалася зупинити роботу атракціону

За процесуального керівництва Печерської окружної прокуратури міста Києва розпочато кримінальне провадження за фактом обриву атракціону «Канатна переправа через Дніпро від Арки Дружби народів до Труханового острова» в момент перебування на ньому чоловіка. Про це інформує Офіс Генерального прокурора.

Розслідування проводиться за фактом порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою та службової недбалості, що спричинила смерть людини (ч. 2 ст. 272, ч. 3 ст. 367 КК України).

Досудове розслідування проводять слідчі Печерського управління поліції Києва.

«Київська міська прокуратура ще в 2021 році намагалася зупинити роботу цього атракціону», – сказано у повідомленні.

Прокурори звернулись до Господарського суду Києва з позовом, в якому просили визнати незаконним та скасувати розпорядження Виконавчого органу Київської міської ради (КМДА) від 11 січня 2021 року, яким переможцем інвестиційного конкурсу визнали компанію без досвіду з реалізації подібних проєктів та досвіду експлуатації атракціонів подібного типу, враховуючи їх потенційну небезпеку для життя та здоровʼя.

Відповідачами у справі були Виконавчий орган Київської міськради (КМДА), КП «Плесо» та ТОВ-переможець конкурсу.

Однак рішенням Господарського суду м.Києва від 2 грудня 2021 року, залишеним в силі постановою Північного апеляційного господарського суду від 16 червня 2022 року та Верховного Суду 14 вересня 2022 року у задоволенні позову відмовлено.

Суди та відповідачі в особі столичних посадовців не погодились з позицією прокуратури про те, що канатна дорога через Дніпро належить до атракціонів підвищеної небезпеки.

Нагадаємо, у центрі Києва обірвався тролей через річку Дніпро. За інформацією Національної поліції, після проведеного опитування на місці події вдалось зʼясувати, що під час обриву тросу на атракціоні перебував хлопець, віком орієнтовно до 30 років.

Теги: прокуратура Дніпро смерть прокурор розслідування

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