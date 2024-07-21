У Києві обірвався трос атракціону через Дніпро, у річку впала людина

У зв'язку з аварією на атракціоні, на Набережному шосе рух транспорту ускладнений

У центрі Києва обірвався тролей через річку Дніпро. Про це повідомило «Суспільне» із посиланням на очевидців. Як зазначається, унаслідок обриву у воду впала людина. Трос швидкісного спуску витягли із води, але без людини.

У ДСНС Києва розповіли «РБК-Україна», що на місці працюють п'ять водолазів. Також на катері обстежують акваторію води, де, ймовірно, впала людина. Її пошуки продовжуються.

Обірвався трос атракціону-спуску через Дніпро у Києві, - місцеві паблики



У той момент на ньому була людина. pic.twitter.com/kbddQjUOnE — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) July 21, 2024

Патрульна поліція Києва повідомила, що у зв'язку з аварією на атракціоні, на Набережному шосе рух транспорту ускладнений.

Наразі проводяться пошуково-рятувальні роботи. На місці події від ДСНС працюють 5 водолазів та 1 катер фото: ДСНС Києва/Telegram

Відреагували на ситуацію і в Київській міській державній адміністрації (КМДА). Там заявили, що рятувальники шукають дівчину, яка впала у Дніпро через обрив тросу атракціону.

«Місто звертається і вимагатиме від правоохоронців ретельного розслідування як самої надзвичайної ситуації, так і діяльності компанії, що експлуатує атракціон, відкритий у 2021 році», – сказано у повідомленні.

Раніше у міському парку Івано-Франківська жінка з сином застрягли на колесі огляду через відключення світла.