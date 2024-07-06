Енергетична тривога: одна з областей відкриє всі «Пункти незламності»

Такий вигляд має один із «Пунктів незламності» на Київщині

У Київській області працюють 225 пунктів, ще майже 400 – готуються до відкриття

Влада Київщини переводить усі «Пункти незламності» в робочий режим через проблеми зі світлом. Про це повідомила Київська обласна військова адміністрація.

Нині в регіоні працюють 225 пунктів, ще 397 готуються до відкриття. «Пункти незламності» розгортають територіальні громади, підрозділи ДСНС, «Укрзалізниця» та представники бізнесу.

«Отримую багато скарг, що люди не знають адреси пунктів. Тому доручив відповідальним, насамперед, керівникам громад, оновити всі дані та постійно інформувати мешканців громад. Чітка інформація: місце, графік та умови роботи», – наголосив начальник Київської ОВА Руслан Кравченко.

Зазначається, що в таких пунктах обов'язково мають бути:

світло;

інтернет;

доступ до мобільного зв'язку всіх операторів;

вода;

аптечка.

Адреси всіх пунктів та укриттів можна перевірити у чат-боті «Київщина безпечна».

Нагадаємо, що Київська міська рада збільшила суму відшкодування вартості незалежних джерел електричної енергії, які придбані об’єднаннями співвласників багатоквартирних будинків, житлово-будівельними кооперативами, обслуговуючими кооперативами, юридичними особами та управителями багатоквартирних житлових будинків.

До слова, у Києві помітили на багатоповерхівці сонячні панелі. Відповідні світлини оприлюднили в одній з місцевих спільнот. Водночас експерт з ЖКГ, тарифів та питань комунального господарства Олег Попенко у коментарі «Главкому» вказав на небезпеку таких нововведень.

Як повідомлялося, Київ збільшив міські резерви палива для запобігання та ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.