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У Києві померла дитина після ракетного удару по «Охматдиту»

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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У Києві померла дитина після ракетного удару по «Охматдиту»
Російські терористи вдарили ракетами по «Охматдиту» 8 липня
фото: Михайло Глуховський/glavcom.ua

Помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару перебував у критичному стані

Після ракетного обстрілу РФ дитячої лікарні «Охматдит» 8 липня стало відомо про першу жертву серед дітей. Про це повідомив очільник Міністерства охорони здоров'я Віктор Ляшко.

«На жаль, маємо першу дитячу жертву серед пацієнтів, які були «Охматдиті» під час терористичної атаки 8 липня», – написав Ляшко.

Зокрема, помер маленький хлопчик, який на момент ракетного удару перебував у критичному стані у відділенні реанімації «Охматдиту».

Як зазначив міністр, після удару дитину було транспортовано до однієї з лікарень Києва, однак врятувати його, на жаль, не вдалося.

Нагадаємо, зранку 8 липня росіяни завдали ракетного удару по Києву. У Шевченківському районі ракета влучила у дитячу лікарню «Охматдит». Внаслідок чого було пошкоджено корпуси лікарні, зруйновано деякі будівлі медзакладу, вибиті вікна та шибки. Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що внаслідок російського удару пошкоджені відділення токсикології та онкології, реанімації та операційні.

З найбільшої багатопрофільної дитячої лікарні в Україні «Охматдиту» евакуювали понад 600 пацієнтів.  

Ці діти проходили лікування у зруйнованій російськими терористами лікарні
Ці діти проходили лікування у зруйнованій російськими терористами лікарні
фото з відкритих джерел

Раніше спеціалісти Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Міністерства юстиції України ідентифікували понад 30 частин та уламків ракети, якою росіяни вдарили по Національній дитячій спеціалізованій лікарні «Охматдит». Про це повідомляє пресслужба Міністерства юстиції у Facebook.

Як повідомлялося, що крилата ракета повітряного базування Х-101, якою росіяни зруйнували дитячу лікарню «Охматдит» у Києві 8 липня, була укомплектована компонентами західного виробництва. Це свідчить про те, що Москві вдається успішно обходити західні санкції. Про це повідомляє  Financial Times.

До слова, станом 13:40 повідомлялося, що серед загиблих внаслідок ракетної атаки російських військ на Київ 8 липня – п'ятеро дітей.

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Теги: Міністерство охорони здоров'я смерть дитина Охматдит Віктор Ляшко

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