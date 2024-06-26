У Польщі помер один із керівників Світового конгресу українців

Повертаючись додому після участі в конференції в Литві, Романів знепритомнів у Варшаві

Романів був першим заступником президента Світового конгресу українців

На 68 році життя у Варшаві помер український громадський і політичний діяч Стефан Романів. Про це повідомляє Світовий конгрес українців.

Романів був першим заступником президента Світового конгресу українців, головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу та головою проводу Організації українських націоналістів.

Романів був першим заступником президента Світового конгресу українців фото: Facebook/Світовий конгрес українців

Як зазначив Союз українських організацій в Австралії, повертаючись додому до Австралії після участі в конференції в Литві, Романів знепритомнів у Варшаві два дні тому. Його негайно доставили до лікарні.

Що відомо про Стефана Романіва

Стефан Романів народився 12 листопада 1955 року у Мельбурні. Батько Стефана Романіва родом із Тернополя, а прибув до Австралії у 1949 році. Мати – німкеня.

З молодих літ відвідував українську греко-католицьку церкву та рідну школу у Мельбурні. Закінчив місцевий педагогічний університет. Працював учителем початкової школи.

Очолював осередок Спілки української молоді у Мельбурні, крайову управу СУМ в Австралії, парафіяльну раду Української греко-католицької катедри в Мельбурні. Очолював парламентську комісію з питань багатокультурності в штаті Вікторія.

Романів був нагороджений орденами та медалями президента України фото: Facebook/Союз українських організацій в Австралії

Багаторічний голова української громади у Вікторії, голова Союзу українських організацій в Австралії, довголітній керівник української братської школи та голова шкільної ради, ексзаступник голови Світової управи Спілки української молоді.

З 2008 по 2018 рік Стефан Романів був генсеком, а з листопада 2018-го – першим заступником президента Світового конгресу українців. Також головою комісії з визнання Голодомору геноцидом проти українського народу.

У Варшаві помер український громадський і політичний діяч Стефан Романів фото: Facebook/Союз українських організацій в Австралії

Романів був нагороджений орденами та медалями президента України трьох рівнів та Міністерства закордонних справ за розвиток міжнародних відносин.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками Світового конгресу українців. Захід пройшов у Чернівцях.

До слова, у київському готелі Hilton було знайдено тіло померлого аташе посольства Сполучених Штатів.