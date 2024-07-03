Тепломагістралі під мостом Патона, яким 60 років, протестують на витривалість

«Київтеплоенерго» закликає довіряти лише офіційній інформації про виконання робіт на ділянці»

Магістральні трубопроводи під мостом Патона були прокладені у 1962 році, зазначають у пресслужбі, тому потребують ретельної перевірки до початку опалювального сезону

Енергетики «Київтеплоенерго» тестуватимуть тепломережу, якою постачається опалення до мікрорайонів Русанівка та Березняки. Про це повідомляє пресслужба КМДА.

«Під час планового тестування можуть виникати пошкодження і пов’язані з цим витоки води. «Київтеплоенерго» закликає довіряти лише офіційній інформації про виконання робіт на ділянці», – йдеться у повідомленні.

Ці магістральні трубопроводи були прокладені у 1962 році, зазначають у пресслужбі, тому потребують ретельної перевірки до початку опалювального сезону.

«Минулого літа саме завдяки гідравлічним випробуванням на тепломережах під мостом Патона вдалось усунути одразу кілька пошкоджень», – додали у пресслужбі.

Нагадаємо, зараз виникла необхідність підвищення тарифу на електроенергію для населення, інакше може бути зірвана підготовка енергетичних об’єктів до наступної зими. Про це заявив директор енергетичних програм «Центру Разумкова» Володимир Омельченко.

Також повідомлялося, що впродовж 2022-2023 років до Держспоживслужби надійшло понад 3,5 тис. звернень від громадян у сфері надання житлово-комунальних послуг. Наприклад, у Львівській області за зверненням споживача місцевий теплопостачальник здійснив перерахунок на 19,5 тис. грн. В інтерв’ю «Главкому» очільник Держспоживслужби Сергій Ткачук розповів про поширені махінації з комунальними платежами.

До слова, після зростання тарифу на електроенергію українцям варто готуватися до подорожчання опалення. Про це заявив перший заступник голови комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк.