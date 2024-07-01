Обстріли Харкова: Терехов назвав кількість ударів РФ за минулий місяць

Окупанти у червні вперше застосували для ударів КАБ-250 та ФАБ-500

Мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив статистику ударів окупаційної армії Росії по місту протягом червня 2024 року. Про це він повідомив у Telegram.

Він наголосив, що попри меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500 – керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою.

Таким чином у Харкові за червень:

пролунало 169 сигналів повітряних тривог, загальний час – 468 год;

було 48 реальних загроз обстрілу міста;

загальна тривалість сигналу повітряних тривог із загрозою обстрілу – 188 год 42 хв;

22 обстріли міста;

91 особи постраждали, 6 – загинули.

Попри меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500 інфографіка Ігоря Терехова

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунали вибухи.

Також російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.