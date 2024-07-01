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Обстріли Харкова: Терехов назвав кількість ударів РФ за минулий місяць

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Обстріли Харкова: Терехов назвав кількість ударів РФ за минулий місяць
Росіяни влучили в термінал «Нової пошти»
фото: ДСНС Харківщини

Окупанти у червні вперше застосували для ударів КАБ-250 та ФАБ-500

Мер Харкова Ігор Терехов оприлюднив статистику ударів окупаційної армії Росії по місту протягом червня 2024 року. Про це він повідомив у Telegram.   

Він наголосив, що попри меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500 – керовані авіабомби, відомі надпотужною руйнівною силою. 

Таким чином у Харкові за червень:

  • пролунало 169 сигналів повітряних тривог, загальний час – 468 год;
  • було 48 реальних загроз обстрілу міста;
  • загальна тривалість сигналу повітряних тривог із загрозою обстрілу – 188 год 42 хв;
  • 22 обстріли міста;
  • 91 особи постраждали, 6 – загинули.
Попри меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500
Попри меншу кількість обстрілів, ніж позаминулого місяця, саме у червні ворог вперше застосував для ударів по Харкову КАБ-250 та ФАБ-500
інфографіка Ігоря Терехова

Нагадаємо, у неділю, 30 червня, російські окупанти знову атакували Харків. У місті лунали вибухи. 

Також російські окупанти вперше застосували нову бомбу ФАБ-3000 М-54 з уніфікованим модулем планування та корекції.

Як повідомлялося, Росія та Білорусь збудували понад десяток аеродромів біля кордону з Україною для обстрілу її керованими бомбами, КАБами.

До слова, Росія запускає по Україні до 3500 керованих авіаційних бомб. Причому націлюється країна-агресорка саме на цивільне населення й інфраструктуру. Про це заявив президент Володимир Зеленський в інтерв'ю італійському телеканалу Sky TG24. За його словами, головна мета окупантів – змусити людей боятися й тікати з того чи іншого міста, громади, щоб Росія мала змогу окупувати ці території.

Читайте також: Атака на Харків: росіяни поцілили у термінал «Нової пошти»
 

 

Теги: боєприпаси розслідування Харків обстріл

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