В Індії на релігійному заході загинуло майже 90 людей

Уттар-Прадеш є найбільш густонаселеним штатом Індії з населенням понад 200 млн осіб

Інцидент виник, коли люди намагалися покинути місце події

Під час тисняви на індуїстському релігійному зібранні в північному індійському штаті Уттар-Прадеш загинули щонайменше 87 людей. Про це повідомляє Reuters з посиланням на телекомпанію NDTV.

Інцидент сталася в селі приблизно у 200 км на південний схід від столиці країни Нью-Делі.

Місцева влада повідомила, що великий натовп зібрався у відповідь на заклик місцевого релігійного лідера. Очевидці вказують, що коли люди намагалися залишити місце події, то виникла тиснява. Вихід з місця події був вузьким.

Зокрема, Уттар-Прадеш є найбільш густонаселеним штатом Індії з населенням понад 200 млн осіб. Його головний міністр наказав провести розслідування.

Нагадаємо, у південному штаті Тамілнад в Індії щонайменше 34 людини померли після вживання забороненого алкоголю. Ще понад 60 людей госпіталізовані.

До слова, щонайменше п'ятеро людей загинули та близько 25 отримали поранення внаслідок зіткнення товарного та пасажирського поїздів у штаті Західна Бенгалія в Індії.