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ФБР очолить розслідування замаху на Трампа

Юлія Хоменко
glavcom.ua
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ФБР очолить розслідування замаху на Трампа
Бюро заявляє, що співпрацюватиме із Секретною службою
Фото з відкритих джерел

Американське бюро стане провідним правоохоронним органом, який розслідуватиме замах на Дональда Трампа

Сьогодні Федеральне бюро розслідувань  оголосило, що взяло на себе проведення розслідування щодо замаху на кандидата у президенти Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа, який стався під час мітингу в штаті Пенсільванія. За даними Associated Press, ФБР планує співпрацювати з Секретною службою, місцевими та державними правоохоронними органами для встановлення всіх обставин події. Про це повідомляє Associated Press.

На думку генерального прокурора США Мерріка Гарланда, до розслідування також долучилися Агентство алкогольних напоїв, тютюну, зброї та вибухів (AFT), прокуратура Західного округу Пенсільванії та відділ національної безпеки Міністерства юстиції.

За попередніми даними, під час мітингу на Трампа було скоєно напад, після чого він отримав поранення у верхній частині правого вуха. Інцидент призвів до загибелі одного з учасників зборів, який, за попередніми висновками, став жертвою вогнепальних поранень. Президент США Джо Байден висловив рішуче засудження насильства, яке, за його словами, не має місця в сучасному суспільстві. Він також підтвердив, що особисто розмовляв з Дональдом Трампом та висловив задоволення, що йому нічого не загрожує.

Подальші деталі розслідування і події очікуються у зв'язку з реакцією суспільства та реакцією інших політичних лідерів на цей нещасний інцидент.

Теги: прокуратура прокурор напад розслідування президент дебати поранення

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