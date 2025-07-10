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Трагедія на Петропавлівській Борщагівці: мікроавтобус збив на смерть дитину на велосипеді

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Трагедія на Петропавлівській Борщагівці: мікроавтобус збив на смерть дитину на велосипеді
За попередньою інформацією, темно-сірий мікроавтобус «Рено» здійснив наїзд на дитину
фото: соцмережі

Деталі щодо особи загиблої дитини та водія мікроавтобуса з'ясовуватимуть правоохоронці

Сьогодні, 10 липня, біля житлового комплексу «Щасливий» на Петропавлівській Борщагівці, сталася жахлива ДТП: мікроавтобус збив на смерть дитину на велосипеді. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

За попередньою інформацією, темно-сірий мікроавтобус «Рено» здійснив наїзд на дитину. На фото, поширених у мережі, хлопчик лежить на зеленій зоні поруч з місцем інциденту, поряд з ним – велосипед. Над дитиною схилився якийсь чоловік, ймовірно, намагаючись надати допомогу або оцінити стан потерпілого.

Мікроавтобус збив на смерть дитину на Петропавлівській Борщагівці
Мікроавтобус збив на смерть дитину на Петропавлівській Борщагівці
фото: соцмережі

Наразі інформація про обставини трагедії відсутня. Деталі щодо особи загиблої дитини та водія мікроавтобуса з'ясовуватимуть правоохоронці. 

Нагадаємо, 9 липня близько 20:10 на автодорозі «Львів-Шегині» біля села Родатичі Львівського району сталася аварія за участю рейсового автобуса VDL сполучення «Чернігів-Прага» та легкового автомобіля Audi А4. Поліція відкрила кримінальне провадження. За попередніми даними поліції, 48-річний водій автобуса, житель Чернігова, під час обгону виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся з Audi під керуванням 33-річного мешканця Львівського району. Після удару автобус з’їхав у кювет та перекинувся. У салоні автобуса перебували 65 пасажирів.

До слова, четверо людей на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали травми, несумісні із життям. Дорожньо-транспортна пригода трапилася  біля села Синява Тернопільського району близько 16:00.

Теги: ДТП Київ дороги дитина

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