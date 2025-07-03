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Суд Києва визнав фактичний шлюб двох чоловіків: дипломат намагався поїхати за кордон з партнером

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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Суд Києва визнав фактичний шлюб двох чоловіків: дипломат намагався поїхати за кордон з партнером
Зорян Кісь має багаторічного партнера Тимура Левчука (на фото зліва)
фото: Зорян Кісь/Facebook

Для встановлення факту спільного проживання чоловіків однією сім’єю, суд заслухав свідків, дослідив фото з церемонії одруження чоловіків та їх спільний побут

Деснянський райсуд столиці встановив наявність фактичних шлюбних відносин між двома чоловіками. Один із них працює дипломатом за кордоном і просив МЗС дозволити його партнерові поїхати з ним – але наштовхнувся на відмову через законодавство, яке визнає поняття шлюбу тільки як сімейний союз жінки та чоловіка. Про це йдеться у рішенні суду, на яке звернуло увагу видання Sud.ua, інформує «Главком». 

У рішенні суду не називається ім’я заявника, але вказано, що він із 2024 року обіймає посаду першого секретаря Посольства України в державі Ізраїль. Як відомо, серед призначенців на цій посаді є Зорян Кісь – відкритий гей, який має багаторічного партнера Тимура Левчука.

«Рік, як я приїхав у своє перше закордонне відрядження як український дипломат […] На жаль, зараз ми живемо в різних країнах, тож іноді ми «їмо разом» через WhatsApp. Хоч зараз нас розділяють кордони, звичка ділитися фото їжі та емоціями залишилася», – писав Зорян Кісь у соцмережах.

Дипломат пояснив, що живе як одна сім’я зі своїм партнером ще з 2013 року. Після чотирьох років спільного життя вони провели цивільну церемонію одруження. А у 2021 уклали шлюб онлайн в американському місті Прово (штат Юта).

Минулого року дипломат був відряджений до Посольства України в державі Ізраїль. Розуміючи, що таке довгострокове відрядження передбачає тривале розлучення, пара клопотала про направлення їх разом. Однак МЗС України відповіло, що партнера дипломата не можуть направити з ним як члена сім’ї (іншого з подружжя) через те, що законодавство України визначає поняття шлюбу як сімейний союз жінки та чоловіка. Пара ж просила суд установити факт їхнього спільного проживання однією сім’єю.

Суд досліджував свідчення свідків, письмові докази (фотографії, листування, спільні рахунки, розписки, довідки тощо) на наявність ознак, притаманних спільному сімейному життю.

«З аналізу ч. 2 ст. 21 Сімейного кодексу України, можливо зазначити, якщо чоловік та жінка (а також відповідно до принципу недискримінації та рівності всіх перед законом, закріпленого в Конституції України, – люди однієї статі, що ведуть спільне господарство) проживають однією сім`єю, не перебуваючи у шлюбі між собою чи з іншими особами, такі відносини можуть бути визнані фактичними шлюбними», – пояснюється у рішенні.

Під час розгляду справи було «беззаперечно встановлено», що пара протягом тривалого часу спільно проживала на одній житловій площі, веде спільне господарство, має спільний побут, розподіляє обов’язки, витрати на утримання житла та взаємно піклується один про одного.

У рішенні суду відзначається, що законодавство України визнає два типи стосунків різностатевих пар: шлюб і фактичні шлюбні відносини, коли чоловік і жінка «проживають однією сім’єю, але не перебувають у шлюбі між собою». На відміну від різностатевих пар, які вважають за краще не одружуватися з особистих причин, але усе одно мають право на принаймні певне правове визнання та захист, заявники альтернативи шлюбним відносинам не мають.

У підсумку, суд установив факт спільного проживання однією сім’єю (фактичних шлюбних відносин) двох чоловіків. Рішення суду може бути оскаржене в апеляції протягом місяця.

Нагадаємо, 41-річний священник Тернопільської єпархії ПЦУ Олексій Філюк, який став відомими завдяки своїм відео зі спростуваннями різноманітних поширених в народі церковних забобонів, в інтерв’ю «Главкому» розповів, що вінчати одностатеву пару він би не став.

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Теги: ЛГБТ суд Ізраїль жінка чоловік розлучення одруження Україна шлюб Київ

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