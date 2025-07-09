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Від авто залишилася купа брухту. У ДТП на Тернопільщині загинули четверо людей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Від авто залишилася купа брухту. У ДТП на Тернопільщині загинули четверо людей
Поліція з'ясовує причини автотрощі
фото: Нацполіція

На дорозі не розминулися вантажний автомобіль з легковим

Четверо людей на Тернопільщині внаслідок дорожньо-транспортної пригоди отримали травми, несумісні із життям. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу Нацполіції.

Дорожньо-транспортна пригода трапилася  біля села Синява Тернопільського району близько 16:00.

Від авто залишилася купа брухту. У ДТП на Тернопільщині загинули четверо людей фото 1

«На дорозі не розминулися вантажний автомобіль з легковим. На місці пригоди працюють слідчі розслідування злочинів у сфері ДТП. Вони з'ясовують причини автотрощі, а також встановлюють осіб, які загинули», – йдеться в повідомленні.

Від авто залишилася купа брухту. У ДТП на Тернопільщині загинули четверо людей фото 2

Вирішується питання про внесення даного факту до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що водій легкового автомобіля рухався з орієнтовною швидкістю 150 км/год та зіткнувся з вантажівкою.

Нагадаємо, ввечері 6 липня 2025 року на автодорозі Одеса – Білгород-Дністровський – Монаші сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. 50-річний водій легкового автомобіля «Infiniti» не впорався з керуванням, з'їхав з дороги у кювет і загинув на місці події.

А 7 липня в районі селища Петриківка Дніпровського району перекинувся двоповерховий пасажирський автобус. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди одна людина загинула, ще 28 отримали поранення та були госпіталізовані.

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Теги: автомобіль вантажівки Тернопільщина ДТП

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