Мережа жартує з комунальника, який наважився евакуювати авто вартістю $250 тис.

Користувачі мережі затамували подих, спостерігаючи за роботою евакуатора

Комунальники Києва евакуювали припаркований на одній зі столичних вулиць розкішний спортивний автомобіль Aston Martin DB12, вартість якого перевищує $250 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки.

За даними пабліків, подія сталася на вулиці Антоновича, однак у коментарях підписники уточнюють, що на відео – вулиця Казимира Малевича.

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Користувачі мережі активно обговорюють процес евакуації елітної автівки, жартуючи про сміливість та професіоналізм комунальника, який не побоявся піднімати на евакуатор чверть мільйона доларів.

«Відважні», «Навіть я затримав подих, поки його підіймали», «Мені цікаво якщо вони цю машину подряпають що тоді?», – такі та подібні коментарі пишуть у мережі.

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

скриншот коментарів

Причини евакуації елітного спорткара поки що невідомі.

Нагадаємо, у травні кияни та мешканці столиці сплатили за паркування до місцевого бюджету 10 млн грн. Департамент територіального контролю закликає водіїв паркуватися правильно, сприяючи таким чином покращенню культури паркування у столиці.

До слова, у Голосіївському районі Києва поблизу станції метро «Либідська» автомобіль залетів у підземний перехід. Очевидці повідомляють, що перехожі допомогли витягнути з автівки водія та пасажира, вони живі.