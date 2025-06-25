Головна Київ Фото
search button user button menu button

Мережа жартує з комунальника, який наважився евакуювати авто вартістю $250 тис.

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
google social img telegram social img facebook social img
Мережа жартує з комунальника, який наважився евакуювати авто вартістю $250 тис.
Водій евакуатора завантажує елітне авто
скриншот відео

Користувачі мережі затамували подих, спостерігаючи за роботою евакуатора 

Комунальники Києва евакуювали припаркований на одній зі столичних вулиць розкішний спортивний автомобіль Aston Martin DB12, вартість якого перевищує $250 тис. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на місцеві пабліки. 

За даними пабліків, подія сталася на вулиці Антоновича, однак у коментарях підписники уточнюють, що на відео – вулиця Казимира Малевича. 

Переглянути цей допис в Instagram

Допис, поширений Київ Оперативний (@kyivoperative)

Користувачі мережі активно обговорюють процес евакуації елітної автівки, жартуючи про сміливість та професіоналізм комунальника, який не побоявся піднімати на евакуатор чверть мільйона доларів. 

«Відважні», «Навіть я затримав подих, поки його підіймали», «Мені цікаво якщо вони цю машину подряпають що тоді?», – такі та подібні коментарі пишуть у мережі.

Мережа жартує з комунальника, який наважився евакуювати авто вартістю $250 тис. фото 1
скриншот коментарів
Мережа жартує з комунальника, який наважився евакуювати авто вартістю $250 тис. фото 2
скриншот коментарів
Мережа жартує з комунальника, який наважився евакуювати авто вартістю $250 тис. фото 3
скриншот коментарів
Мережа жартує з комунальника, який наважився евакуювати авто вартістю $250 тис. фото 4
скриншот коментарів
Мережа жартує з комунальника, який наважився евакуювати авто вартістю $250 тис. фото 5
скриншот коментарів

Причини евакуації елітного спорткара поки що невідомі.

Нагадаємо,  у травні кияни та мешканці столиці сплатили за паркування до місцевого бюджету 10 млн грн. Департамент територіального контролю закликає водіїв паркуватися правильно, сприяючи таким чином покращенню культури паркування у столиці.

До слова, у Голосіївському районі Києва поблизу станції метро «Либідська» автомобіль залетів у підземний перехід. Очевидці повідомляють, що перехожі допомогли витягнути з автівки водія та пасажира, вони живі. 

Читайте також:

Теги: Київ автомобіль парковка

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Парафія наголошує, що буде відстоювати своє право на передачу костелу у постійне користування і виконання відповідного рішення суду першої інстанції
Скандал навколо костелу св. Миколая: Мінкульт оскаржує передачу храму парафії
27 травня, 11:18
Зловмиснику повідомлено про підозру, йому загрожує до семи років позбавлення волі
У Києві нетверезий чоловік розгулював вулицями з купою гранат та набоїв
2 червня, 14:15
У столиці пошкоджено метро
У Києві пошкоджено лінію метро внаслідок російської атаки (оновлено)
6 червня, 06:28
У Києві різко зросла кількість постраждалих через російську атаку
Атака на Київ: Кличко повідомив про загиблих (оновлено)
6 червня, 06:02
У столиці вирують пожежі після атаки
Київ у вогні: з'явились жахливі кадри пожеж
10 червня, 03:33
Моше Асман порівняв уцілілу менору з Україною
Головний рабин України показав символічний знак після масованого обстрілу Києва
12 червня, 15:46
Танцівник Станіслав Ольшанський, провідний танцівник трупи Miami City Ballet, підтримав українських дітей
Головний артист балетної трупи з Маямі відтворив танець восьмирічної Аріни з Ірпеня
16 червня, 09:50
Під час обшуків детективи БЕБ вилучили 150 комп’ютерів, відеореєстратори, роутери, мобільні телефони та чорнові записи
У Києві викрито низку підпільних казино, які працювали навіть у комендантську годину
16 червня, 18:10
Рух автобусів №14Т та №2 організовано за зміненими маршрутами
Громадський транспорт у Києві 19 червня працює за зміненими маршрутами: схема
19 червня, 08:33

Фото

Мережа жартує з комунальника, який наважився евакуювати авто вартістю $250 тис.
Мережа жартує з комунальника, який наважився евакуювати авто вартістю $250 тис.
На Оболоні відкрито артоб’єкт на честь воїнів тероборони (фото)
На Оболоні відкрито артоб’єкт на честь воїнів тероборони (фото)
У Києві російська ракета вбила батьків і дідуся 16-річного хлопця
У Києві російська ракета вбила батьків і дідуся 16-річного хлопця
Зеленський відреагував на нічну російську атаку
Зеленський відреагував на нічну російську атаку
Масована атака дронів на Київщину: є загибла і поранені (фото)
Масована атака дронів на Київщину: є загибла і поранені (фото)
Атака РФ на Київ: рятувальники показали наслідки ударів
Атака РФ на Київ: рятувальники показали наслідки ударів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
251K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 25 червня: ситуація на фронті
97K
Карта повітряних тривог України онлайн 25 червня 2025
11K
Прогноз магнітних бур на 25-27 червня: якою буде сонячна активність
8832
Бойові машини та карти 1941 року. Стало відомо, що Генштаб витребував у Музею Другої світової на початку російського вторгнення
8383
Втрати ворога станом на 25 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
7105
МЗС Угорщини заявляє про зміну фокусу НАТО щодо України

Новини

Атака на українські міста, заяви лідерів на саміті НАТО: головне за ніч
Сьогодні, 05:57
Атака на Сумщину та Харків, Трамп оголосив про перемир'я між Ізраїлем та Іраном: головне за ніч
Вчора, 05:47
У Києві оголошено відбій повітряної тривоги
Вчора, 00:55
ТЦК повинні змінити своє обличчя. Сирський заявив про хвилю відряджень на передову
22 червня, 10:56
Іран здійснив чергову ракетну атаку на Ізраїль
16 червня, 04:47
Друга хвиля іранської атаки на Ізраїль: наслідки
15 червня, 03:49

Прес-релізи

HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
HR Wisdom Summit 2025: місце сили для лідерів змін у бізнесі
20 червня, 19:40
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua