Розікрали понад 2 млн грн: судитимуть начальника столичного райуправління освіти

Розкрадалися бюджетні кошти, виділені на ремонт навчальних закладів

Подільська окружна прокуратура Києва скерувала до суду обвинувальний акт відносно організованої групи з числа керівників Подільської районної в місті Києві державної адміністрації за фактом привласнення бюджетних коштів під час ремонту навчальних закладів (ч. 5 ст. 191 КК України). Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Згідно з матеріалами досудового розслідування, з метою систематичного заволодіння бюджетними коштами під час ремонту навчальних закладів Подільського району столиці начальник управління освіти адміністрації створив та очолив організовану злочинну групу осіб, до складу якої увійшли начальник групи централізованого господарського обслуговування закладів освіти та керівник підрядного підприємства.

Зокрема начальник управління освіти забезпечив укладення з підконтрольною підрядною організацією низки договорів з ремонту Інклюзивно-ресурсного центру №7 та гімназії №19 «Межигірська» тощо.

Після чого, без фактичного виконання робіт відповідно до вказаних договорів у повному обсязі, між управлінням освіти Подільської РДА та підрядним підприємством в період з листопада по грудень 2020 року підписано акти виконаних робіт.

Відповідно до висновків судових будівельно-технічних експертиз внаслідок вказаних умисних дій учасників організованої групи інтересам територіальної громади Києва спричинено шкоду на загальну суму понад 2,1 млн грн.

Досудове розслідування здійснювалося прокурорами окружної прокуратури, у тому числі ювенальними прокурорами, спільно зі слідчими Подільського управління поліції.