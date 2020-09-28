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    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)

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    Збір сміття на річці Дніпро - Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Збір сміття на річці Дніпро
    Фото: Плесо

    Активісти на каяках збирали сміття у важкодоступних для техніки місцях

    Фахівці комунального підприємства «Плесо» разом з киянами провели екологічний дуатлон «Чисті ріки – чисті острови» Aquaplogging 2.2.

    Кияни та комунальники вдруге на каяках прибрали сміття з Дніпра нижче Південного мосту: від зони відпочинку «Осокорки» вниз за течією.

    Загалом зібрали 118 кг непотребу: скляні та пластикові пляшки, одноразовий посуд, обгортки від їжі, лінолеум та навіть троє жіночих чобіт, повідомляє «Плесо».

    Всі учасники Aquaplogging 2.2 отримали подяки від підприємства. А ті, хто зібрав більше всього сміття, отримали пам'ятні медалі.

    За безпекою учасників Aquaplogging 2.2. пильнували рятувальники Kyiv Lifeguard Service та Спеціалізованої аварійно-рятувальної водолазної служби КП «Плесо».

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    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)
    Кияни на каяках зібрали з Дніпра 118 кг сміття (фото)

    Рlogging – це прибирання сміття під час бігу. В aquaplogging люди не бігають, а ходять на Дніпрі на каяках і збирають сміття у важкодоступних для техніки місцях.

    Минулого разу акватолоку проводили в акваторії острова Малий та біля Русанівського мосту.

    екологія Київ сміття річка Дніпро кияни
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