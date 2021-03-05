Трохи кращий за нігерський Лагос: Київ потрапив у ТОП-100 міст світу за якістю життя

Київ одне з сотні найкращих міст у світі для проживання

Рейтинг складався за такими ключовими показниками: охорона здоров'я, безпека, якість повітря і екологічна та ринкова стійкість

У ТОП-100 міст світу за якістю життя потрапила столиця України Київ. Щоправда, лише на 99 місце.

Рейтинг City Wellbeing Index складався за такими ключовими показниками: охорона здоров'я, безпека, якість повітря і екологічна та ринкова стійкість.

Про це йдеться у звіті City Wellbeing Index (CWI), складеному консалтинговою компанією Knight Frank, пише «Інтерфакс-Україна».

Першу позицію обіймає столиця Фінляндії – Гельсінкі.

Друге місце посів іспанський Мадрид, третє – канадський Ванкувер.

Російські Петербург і Москва за підсумками 2020 року зайняли відповідно 58 і 55 місце

Закінчують список у 2020 році Йоганнесбург (ПАР, 98 місце), Київ (99 місце) і Лагос (Нігерія, 100 місце).

Нагадаємо, що Київ стабільно займає майже головні позиції у ТОП-20 мегаполісів з найбруднішим повітрям.

Вранці 23 лютого Київ знаходився на 12 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

До слова, погода в Україні незабаром знову зіпсується з поверненням сильних морозів. Похолодання прийде 9-11 березня – вночі температура знизиться в деяких регіонах до -10 градусів, вдень також будуть мінусові значення.