  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    У Києві страшний смог: місто серед найбрудніших мегаполісів світу

    графіка
    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Столиці накрив туман, що утримує шкідливі речовини у приземному шарі атмосфери - У Києві страшний смог: місто серед найбрудніших мегаполісів світу
    Столиці накрив туман, що утримує шкідливі речовини у приземному шарі атмосфери
    Фото з відкритих джерел

    Рівень забрудення повітря у столиці зашкалює

    У четвер, 25 лютого, в Києві знову значно погіршилась якість повітря. Мешканці столиці скаржаться на смог.

    За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві підвищився рівень забруднення повітря діоксидом азоту, діоксидом сірки та формальдегідом.

    Станом на ранок 25 лютого Київ знаходиться на 18 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

    Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 152 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

    Дані ресурсу Iqair
    Дані ресурсу Iqair

    Інтерактивна карта свідчить, що забрудненість повітря в Києві ще гірша, ніж показує ресурс Iqair.

    Згідно з її даними, в більшості районів Києва стан забруднення повітря «нездоровий», «дуже нездоровий», а місцями навіть «небезпечний».

    Карта забрудення повітря у реальному часі
    Карта забрудення повітря у реальному часі

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове».

    Карта якості повітря ЛУН Місто Air
    Карта якості повітря ЛУН Місто Air

    Нагадаємо, вранці 23 лютого Київ знаходився на 12 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

    За прогнозами синоптиків на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

    Вночі та вранці 25 лютого туман накрив столицю та Київську область.

    Теги: екологія прогноз погоди повітря
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies