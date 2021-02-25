У Києві страшний смог: місто серед найбрудніших мегаполісів світу

Столиці накрив туман, що утримує шкідливі речовини у приземному шарі атмосфери

Рівень забрудення повітря у столиці зашкалює

У четвер, 25 лютого, в Києві знову значно погіршилась якість повітря. Мешканці столиці скаржаться на смог.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського, у Києві підвищився рівень забруднення повітря діоксидом азоту, діоксидом сірки та формальдегідом.

Станом на ранок 25 лютого Київ знаходиться на 18 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря. Про це свідчать дані ресурсу Iqair, що відстежує рівень забруднення повітря в режимі реального часу.

Наразі індекс забруднення повітря в Києві становить 152 при нормі у 50. Стан повітря характеризується як «нездоровий».

Дані ресурсу Iqair

Інтерактивна карта свідчить, що забрудненість повітря в Києві ще гірша, ніж показує ресурс Iqair.

Згідно з її даними, в більшості районів Києва стан забруднення повітря «нездоровий», «дуже нездоровий», а місцями навіть «небезпечний».

Карта забрудення повітря у реальному часі

Карта якості повітря ЛУН Місто Air теж свідчить, що наразі повітря в Києві «нездорове».

Карта якості повітря ЛУН Місто Air

Нагадаємо, вранці 23 лютого Київ знаходився на 12 місці у світовому рейтингу міст за рівнем забруднення повітря.

За прогнозами синоптиків на найближчі дні, метеорологічні умови не сприятимуть розсіюванню шкідливих речовин у приземному шарі атмосфери.

Вночі та вранці 25 лютого туман накрив столицю та Київську область.