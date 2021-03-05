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    Не коронавірусом єдиним – у Києві збільшилась кількість хворих на грип та ГРВІ

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    Минулого тижня в столиці захворіло понад шість тисяч дітей - Не коронавірусом єдиним – у Києві збільшилась кількість хворих на грип та ГРВІ
    Минулого тижня в столиці захворіло понад шість тисяч дітей
    Ілюстраційне фото

    До медзакладів міста госпіталізували 754 людини

    У Києві за минулий тиждень зареєстрували майже 15 тисяч хворих на грип та ГРВІ. Про це на брифінгу сказав Київський міський голова Віталій Кличко.

    «Збільшується у столиці кількість хворих на грип та ГРВІ. За даними «Київського міського лабораторного центру МОЗ України», минулого тижня в Києві зареєстрували майже 15 тисяч хворих, з них – 8,5 тисяч дорослих та понад шість тисяч дітей», – зазначив він.

    За словами Кличка, понад 52% хворих дітей – шкільного віку.

    Він додав, що до медзакладів міста госпіталізували 754 людини, серед них – 80 дітей.

    Нагадаємо, в Україні почалася третя хвиля коронавірусу. Є ймовірність жорсткого локдауну. За словами Шмигаля, повертатися до жорсткого локдауну доведеться, коли більша частина областей буде у «червоних зонах».

    Раніше очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов розповів про готовність до третьої хвилі коронавірусу в Україні. За словами міністра, висоту хвилі пандемії можна знизити за допомогою вакцинації. Степанов нагадав, що в Україні зараз проходить вакцинація препаратом AstraZeneca.

    У Києві станом на ранок 5 березня, зареєстровано 910 нових випадків захворювання коронавірусом. Це на 42 випадки більше, ніж днем раніше (868 випадків).

    Теги: Віталій Кличко Київ грип хвороби
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