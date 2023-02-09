У Києві зросла кількість загиблих внаслідок вибуху на колишньому заводі

Під завалами досі залишаються двоє людей

Кількість загиблих в результаті вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва зросла до двох осіб. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

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Повідомляється, що чотирьох людей вдалося витягнути з-під завалів.

«Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі дві людини загинуло. Чотирьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Вони мають ушкодження різного ступеня тяжкості. Усім надана медична допомога», – йдеться у повідомленні.

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При цьому під завалами досі залишаються двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі столиці сьогодні, 9 лютого, пролунав вибух.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон, котрий був розміщений всередині приміщення. Внаслідок цього в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі.