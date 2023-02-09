Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Києві зросла кількість загиблих внаслідок вибуху на колишньому заводі

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок вибуху на колишньому заводі
Фото: КМДА

Під завалами досі залишаються двоє людей

Кількість загиблих в результаті вибуху на території колишнього заводу у Дарницькому районі Києва зросла до двох осіб. Про це повідомляє пресслужба КМВА.

Повідомляється, що чотирьох людей вдалося витягнути з-під завалів.

«Внаслідок вибуху на території колишнього заводу в Дарницькому районі дві людини загинуло.  Чотирьох людей вдалося витягнути з-під завалів. Вони мають ушкодження різного ступеня тяжкості. Усім надана медична допомога», – йдеться у повідомленні.

При цьому під завалами досі залишаються двоє людей. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Нагадаємо, як повідомив мер Києва Віталій Кличко, у Дарницькому районі столиці сьогодні, 9 лютого, пролунав вибух.

За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон, котрий був розміщений всередині приміщення. Внаслідок цього в одноповерховому складському приміщенні сталося руйнування будівлі. 

Читайте також: «У Києві війни не буде!» Як забудовники переконали уряд
Теги: рятувальники вибух Київ

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Київ перейменував проспект і площу Перемоги
Київ перейменував проспект і площу Перемоги
Сьогодні, 16:59
Київ позбувся ще одного пам’ятника радянському діячу (фото, відео) (оновлено)
Київ позбувся ще одного пам’ятника радянському діячу (фото, відео) (оновлено)
Сьогодні, 16:46
Анна Ідальго вдруге відвідала Київ від початку широкомасштабного вторгнення РФ
Київ отримав у подарунок від Парижа десять генераторів (фото)
Сьогодні, 15:40

Новини

Четверо загиблих, стогони під завалами: що відомо на цей час про вибух у столиці (фото, відео)
Четверо загиблих, стогони під завалами: що відомо на цей час про вибух у столиці (фото, відео)
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок вибуху на колишньому заводі
У Києві зросла кількість загиблих внаслідок вибуху на колишньому заводі
Вибух у Києві: правоохоронці назвали попередню причину (фото)
Вибух у Києві: правоохоронці назвали попередню причину (фото)
Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри
Вибух на колишньому заводі у Києві: перші кадри
Київ позбувся ще одного пам’ятника радянському діячу (фото, відео) (оновлено)
Київ позбувся ще одного пам’ятника радянському діячу (фото, відео) (оновлено)
У Києві вибух на колишньому заводі: є загиблий (оновлено)
У Києві вибух на колишньому заводі: є загиблий (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
46K
«Де свині зі свастиками?». Кислиця різко відреагував на заяву музиканта Pink Floyd на Радбезі ООН
39K
Росія може висадити десант на півдні або півночі – розвідка
20K
Як після індексації змінюються пенсії для тих, хто працює: роз'яснення
19K
У Німеччині занепокоєні поставками танків Leopard 2 Україні – Bloomberg
18K
Хвилина мовчання: згадаймо телеоператора Павла Тимошенка
16K
Чому нас вчить кейс Арестовича?

Новини

Литовська депутатка прийшла в Європарламент у вишиванці (фото)
Сьогодні, 20:12
Путін заявив, що Росія не починала бойових дій (відео)
Сьогодні, 19:17
Путін розповів, як ледь не вмер
Сьогодні, 18:49
Курйоз у прямому етері: Зеленський став президентом Британії
Сьогодні, 17:34
Київ перейменував проспект і площу Перемоги
Сьогодні, 16:59
Іран модифікує дрони-камікадзе для ударів РФ по Україні
Сьогодні, 16:40

Прес-релізи

Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
Міністерство освіти і науки України оголосило конкурс для наукових стартапів
9 лютого, 15:54
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту