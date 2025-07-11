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Поїла городину та газон: Запоріжжя окупувала сарана

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Іванна Гордійчук
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Поїла городину та газон: Запоріжжя окупувала сарана
Сарана при масовому розмноженні знищує посіви сільськогосподарських культур на великих площах
фото з відкритих джерел

Врятуватись від сарани допоможе хіба що масова обробка городини

У Кушугумській громаді на Запоріжжі місцеві жителі скаржаться на нашестя сарани. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на «Суспільне».

«Три дні назад помітив на території дачі сарану. За цей час, після того, як я її побачив ще нічого не було. Я поїхав в місто по отруту – приїхав, а тут вже відсотків 30 насаджень – загинули. Газон загинув, моркву поїло і буряк. Картоплю я не садив», – розповів місцевий житель Ігор.

Чоловік каже, що сарана полюбляє дрібну траву, зокрема вершки моркви, буряка та кріп.

«Я не знаю, що буде з плодами, в мене таке вперше. Я тут нічого не можу сказати… Газон, якщо коріння міцне може і витримає, але при такій спеці я не знаю навіть… Ймовірно можу цього року залишитись без буряка та моркви», – додав він.

Місцеві жителі кажуть, що врятуватись від сарани допоможе хіба що масова обробка городини.

«їх стає тільки більше. Але вони стали трошки менше по часу лізти, якщо раніше вони раніше починали лізти з шостої ранку і до другої дня то зараз о 10. От сьогодні о 10 почали і десь о 12 закінчили лізти», – розповідає ще один чоловік і додає, що за 20 років, які тут мешкає, вперше стикнувся з сараною.

Сарана – спільна назва шкідливих видів комах ряду прямокрилих підряду сараноподібних, які здатні збиратися у зграї; при масовому розмноженні знищує посіви сільськогосподарських культур на великих площах.

У Кушугумській селищній раді ж зазначили, що ситуація із сараною перебуває під контролем. Там повідомили, що за результатами спостережень: комахи в спекотну погоду тимчасово виповзають з очерету і прямують до прилеглих територій, де є городина, волога, шукаючи прохолоду. Після зниження температури – повертаються назад у район Каховського водосховища. 

Нагадаємо, у разі виявлення осередків сарани необхідно повідомити про це територіальний орган Держпродспоживслужби та вжити заходів щодо обробки посівів і угідь із дотриманням регламентів застосування засобів захисту рослин.

 

Теги: Каховська ГЕС Запоріжжя продукти

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