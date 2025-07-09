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Від яких продуктів варто відмовитись у спеку: думка британського дієтолога

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Експерт з харчування розповів, що їсти під час спеки
фото із відкритих джерел

Продуктів з високим вмістом натрію краще уникати у спеку

Перенести літню спеку допомагають фрукти, овочі, листова зелень та легкі джерела білка, такі як грецький йогурт. Кава, м'ясні закуски та цукор, навпаки, можуть посилити зневоднення. Про це виданню Wellness Pulse розповіла британська дієтологиня Келлі Крайсір, повідомляє «Главком».

Зазначається, що в спеку краще віддавати перевагу продуктам з високим вмістом рідини – фруктам, овочам, ягодам та зелені. Також варто звернути увагу на смузі – як основу рекомендується використовувати кокосову воду, заморожені фрукти та білок, наприклад грецький йогурт чи чистий протеїновий порошок.

Продуктів з високим вмістом натрію, навпаки, краще уникати, оскільки вони можуть ускладнювати процес гідратації організму. За словами дієтолога, до категорії «невідповідний» входять м'ясні закуски, сухарики та чіпси.

Лікарка Крайсір також порадила не зловживати алкоголем та напоями з кофеїном у сильну спеку. За словами експерта, вони мають сечогінний ефект.

«На кожну випиту чашку кави або коктейль має припадати аналогічна кількість води. Мета полягає в тому, щоб запобігти зневодненню, а не намагатися його заповнити», – зазначила дієтологиня.

Експерт також нагадала про важливість контролю споживання цукру в спеку. Кондитерські вироби й солодкі газовані напої можуть прискорити втрату рідини і погіршити самопочуття через різке підвищення рівня цукру в крові.

Нагадаємо, експерт з довголіття Ден Бюттнер, який присвятив свою кар'єру вивченню звичаїв людей із шести загадкових «Блакитних зон» по всьому світу, виділив несподівану звичку, що може допомогти жити довше.

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Теги: самопочуття овочі фрукти довголіття спека здоров'я

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