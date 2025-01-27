У Білій Церкві проходить безкоштовна вакцинація тварин від сказу (адреса)

Вакцинація проводитиме 27 січня з 14.00 до 16.00 год. у Білій Церкві за адресою: вул. Коновальця, 29.

Щеплення проведуть лікарі Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини

Сьогодні, 27 січня, у Білій Церкві господарі домашніх тварин мають можливість безкоштовно зробити щеплення проти сказу своїм улюбленцям. Про це повідомляє інформаційний портал «Моя Київщина».

Повідомляється, що вакцинацію проводитимуть 27 січня з 14.00 до 16.00 год. у Білій Церкві за адресою: вул. Коновальця, 29.

Щеплення проведуть лікарі Білоцерківської міської державної лікарні ветеринарної медицини.

Вакцинація безкоштовна.

Нагадаємо, у листопаді минулого року у селі Горохівське Кагарлицької міської територіальної громади Обухівського району зафіксовано випадок сказу у кота. За розпорядженням Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 31 жовтня 2024 року, територію села та прилеглі угіддя, пасовища та лісові масиви було оголошено епізоотичним вогнищем. Зона ризику охоплювала села Обухівського району, зокрема населені пункти Кагарлицької та Обухівської територіальних громад. У межах цієї зони, що простягається на 10 км, зокрема включено мисливські угіддя ТОВ «Трипільський мисливець» та об’єкти Київського обласного мисливсько-рибальського об’єднання.

Сказ – це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається від тварин до людини і має смертельний наслідок при ураженні центральної нервової системи. Основний шлях зараження – укус хворої тварини або потрапляння слини на пошкоджену шкіру. Серед причин поширення захворювання фахівці зазначають збільшення кількості безпритульних тварин та недотримання правил утримання домашніх улюбленців.

Раніше повідомлялося, що на Київщині зафіксовано спалах пташиного грипу. Як зазначалося, вірус могли принести перелітні лебеді.