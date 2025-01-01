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Пес президентки Молдови загубився у новорічну ніч: злякався феєрверків

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Пес президентки Молдови загубився у новорічну ніч: злякався феєрверків
Після розголосу собаку повернули додому
фото: Președinția Republici Moldova/NewsMaker

Оголошення про переляканого собаку без передньої лапи опублікували у соцмережах

У новорічну ніч у президентки Молдови Майї Санду загубився її собака – Кодруц. Тварина злякалася звуків салютів та втекла з території адміністрації глави держави. Про це повідомляє молдавське видання NewsMaker.

Спершу песика помітили на одній із центральних вулиць Кишинева, про що потім повідомили в соцмережах, аби на це оголошення відгукнувся господар тварини.

Як пише NewsMaker, на фото впізнали Кодруца – трилапого собаку Маї Санду. Згодом прессекретар президентки Молдови підтвердив, що тварина загубилася, коли почула гучні звуки феєрверків.

«Кодруца знайшли й повернули, зараз він у безпеці, вдома. Цей випадок нагадує нам про те, як важливо бути відповідальними та усвідомлювати, що феєрверки негативно впливають на наших друзів тварин», – заявив прессекретар президентки країни Ігор Захаров.

До слова, Кодруц став відомий після інциденту з президентом Австрії Александером Ван дер Белленом – собака вкусив його за руку під час зустрічі в Кишиневі з президентом Молдови. Інцидент набув широкого розголосу після того, як про нього повідомили одні з найвідоміших інформаційних агентств. Ця історія потрапила також до преси Австрії, Росії, України, Румунії, Білорусі, Туреччини та Індонезії.

Нагадаємо, у Німеччині під час новорічних святкувань щонайменше п'ятеро людей загинули через необережне поводження з феєрверками. Про це повідомляєSpiegel.

Так, у місті Гезеке в Північному Рейні-Вестфалії 24-річний чоловік загинув через вибух петарди. Слідчі вважають, що до інциденту не були причетні інші люди. Водночас у поліції припустили, що петарда була виготовлена нелегально.

Також двоє чоловіків, 45 і 50 років, у Саксонії отримали смертельні поранення, коли запускали феєрверки. Крім того, в Гамбурзі від вибуху саморобної петарди загинув 20-річний хлопець. За даними поліції, нещасний випадок стався у районі Оксенвердер.

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Теги: вибух історія тварини чоловік прессекретар поранення

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