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Катування 12-річної дівчини у Білій Церкві: суд обрав запобіжний захід одному з кривдників

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Катування 12-річної дівчини у Білій Церкві: суд обрав запобіжний захід одному з кривдників
На час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави
фото: Національна поліція України

Хлопцеві загрожує до 12 років ув'язнення

Суд обрав запобіжний захід неповнолітньому за катування та вимагання грошей у 12-річної дитини в Білій Церкві. Про це повідомила Національна поліція України. 

Суд вирішив, шо на час досудового розслідування неповнолітній два місяці перебуватиме під вартою без можливості внесення застави.

Нагадаємо, у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років. Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.

Поліція встановила вже десятьох учасників інциденту з побиттям підлітками 12-річної дівчинки у Білій Церкві.  

Правоохоронці спочатку розпочали розслідування за фактом побиття малолітньої дитини (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Санкція даної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей, відповідатимуть батьки. Та згодом правоохоронці перекваліфікували дії усіх учасників злочину та здійснюють досудове розслідування за фактом катування, вчинене за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає покарання - до 10 років позбавлення волі. 

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Теги: розслідування поліція батьки Біла Церква

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Катування 12-річної дівчини у Білій Церкві: суд обрав запобіжний захід одному з кривдників
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