Щеплення від туберкульозу. Україна готується змінити правила для немовлят

Федір Лапій наголошує, що в інструкції до вакцини БЦЖ, яка використовується в багатьох країнах, і яка була в Україні, вказано, що вона може бути введена в першу добу життя

Перше щеплення від туберкульозу робитимуть у перший день життя дитини

Перше щеплення від туберкульозу, згідно з новим проєктом, дитина має отримати у перший день життя. Раніше це щеплення робили на третій-пʼятий день від народження малюка. Інфекціоніст Федір Лапій в коментарі «Главкому» пояснив, чому відбулися такі зміни та чому не варто турбуватися.

Так, відповідно до календаря, який буде чинним протягом 2025 року, вакцинація дітей БЦЖ передбачена після 48 годин від народження і до виписки стаціонару. «Принаймні, бажано це зробити до виписки», – зауважує Лапій.



За його словами, Національна технічна група експертів з питань імунопрофілактики запропонувала – і цю пропозицію підтримали багато медичних працівників – перенести на добу раніше: з 25-ї години життя дитини. Це відбулося для того, аби дати можливість провести вакцинацію на день раніше.

«Це не означає, що на другу добу життя всі діти будуть вакциновані. Просто ми збільшуємо коридор, протягом якого дитина може бути щеплена вакциною проти туберкульозу», – пояснив експерт.

Інфекціоніст наводить приклад інших країн, які використовують вакцину БЦЖ. Наприклад, у Польщі, або Литві, Латвії, Естонії, Румунії, як правило, вакцинація проводиться в першу добу життя дитини, і поєднується з щепленням проти гепатиту Б.

Федір Лапій наголошує, що в інструкції до вакцини БЦЖ, яка використовується в багатьох країнах, і яка була в Україні, вказано, що вона може бути введена в першу добу життя.

БЦЖ (бацила Кальметта-Герена) – жива вакцина, призначена для захисту немовлят і дітей молодшого віку проти найбільш важких форм ТБ, таких як туберкульозний менінгіт та міліарний (поширений, генералізований) туберкульоз.

Нагадаємо, Міністерство охорони здоров'я України планує оновити Національний календар профілактичних щеплень, включивши обов'язкове щеплення проти вірусу папіломи людини (ВПЛ) для дівчат віком 12-13 років. Зміни повинні набути чинності з 2026 року, повідомляє інфекціоніст Федір Лапій в коментарі «Главкому».

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