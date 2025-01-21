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Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Шокуючі подробиці від тітки та реакція поліції й омбудсмена

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Побиття 12-річної дівчинки у Білій Церкві. Шокуючі подробиці від тітки та реакція поліції й омбудсмена
У Білій Церкві підлітки побили дівчинку і зняли знущання на відео
скриншот відео

Поліція Київщини перекваліфікували дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування

У Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років.

Що розповіла тітка постраждалої дитини

Тітка постраждалої дівчинки написала про побиття у соцмережі, поширивши відео запис злочину.

Наталі Яковлева-Демеденко розповіла про побиття своєї племінниці підлітками у Білій Церкві
Наталі Яковлева-Демеденко розповіла про побиття своєї племінниці підлітками у Білій Церкві
скриншот допису

«На цьому відео мою племінницю побивають неповнолітні школярі 15−16 років, вимагаючи, щоб вона вкрала у батьків гроші. Її батько, брат і двоюрідний брат зараз на передовій, захищаючи нас від окупантів, а дівчині немає кому заступитися. Куди дивляться батьки цих дітей?», – написала Наталі Яковлева-Демеденко, тітка дівчинки.

Реакція суспільства на побиття дитини

Повідомлення тітки постраждалої дівчинки також поширив капелан Михайло Гопайнич, він також поширив коментар тітки, у якому та розповіла, чому дівчинка не намагалася втекти. Виявляється, дівчинка не тікала з місця події, адже підлітки підловили її, коли вона гуляла з собакою, якого видно на відео, тож дівчинка не хотіла лишати тварину на вулиці, а намагалася захистити тварину від агресивних підлітків.

Тітка розповіла, чому її племінниця не намагалася втекти від кривдників
Тітка розповіла, чому її племінниця не намагалася втекти від кривдників
скриншот коментаря тітки постраждалої від знущань підлітків дитини

Як зазначив журналіст Макс Юр'єв, правоохоронці чомусь основну вину покладають лиш на одного з підлітків, а ще двох з шести взагалі вигороджують.

«Добре, що люди надали розголос, депутат облради Ihor Koltunov зробив публічне звернення, адвокат Владимир Клочков запропонували свою допомогу та справою зацікавились ЗМІ. Більш ніж впевнений, що якби не це, то поліція та місцева школа замʼяли б справу, максимум обілетили б батьків цих неповнолітніх злочинців. (До речі, а хто батьки?)», – написав журналіст. 

Юр'єв додав, що після нових запитань обласна поліція повідомляє, що було семеро учасників подій, справу знов перекваліфікували. Журналіст звертає увагу на той факт, що заява від матері надійшла ще 11 січня. Провадження відкрили тільки 16 січня, хоча відповідно до КПК на це дається 24 години. Але фактично реальна робота розпочалась тільки після розголосу, тобто 10 днів поліція бездіяла. Бо навіть з початку розголосу – ввечері 19 січня заявили лиш про трьох осіб та одну статтю (легкі тілесні). Журналіст додав, що за інформацією місцевих, в декого з винуватців батьки працюють в поліції. Також, за словами Юр'єва, місцеві пишуть про можливе розповсюдження цими «дітьми» наркотиків.

Допис журналіста Макса Юр'єва про побиття та катування дитини у Білій Церкві
Допис журналіста Макса Юр'єва про побиття та катування дитини у Білій Церкві
скриншот

Реакція правоохоронців на побиття дівчинки

Як повідомила Національна поліція України, слідчими Білоцерківської окружної прокуратури повідомлено про підозру 16-річному юнаку за фактом катування та вимагання коштів під час воєнного стану. Крім того, поліція Київщини перекваліфікували дії усіх учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування.

Повідомляється, що правоохоронці встановили сім учасників даної події, віком від 12 до 16 років. Відомо, що неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини один з фігурантів, 16-річний хлопець погрожував, вдарив дівчину та розпилив в обличчя газовий балончик. Крім того фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав гроші у сумі 15 тис. грн. 

У поліції Київської області розповіли, що 16-річному підлітку вже повідомили про підозру. Злочинцю загрожує до 12 років позбавлення волі за катування та вимагання.

16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої у місті Біла Церква, повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої
16-річному юнаку, який фігурує серед інших учасників побиття неповнолітньої у місті Біла Церква, повідомлено про підозру за фактом катування малолітньої
фото: поліція Київської області, Facebook

«Слідчі поліції Київщини встановили, що фігурант та інші неповнолітні зібралися у місцевому парку, куди запросили 12-річну потерпілу. У подальшому з метою залякування дівчини підозрюваний погрожував та вдарив її по голові, після чого розпилив в обличчя газовий балончик. Одночасно з фізичною розправою фігурант вчиняв на потерпілу психологічний тиск та вимагав з неї кошти у сумі 15 тисяч гривень», – повідомили у поліції про причетність підлітка до справи.

Реакція омбудсмена

Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.

Повідомляється, що представник Дмитра Лубінця у Київській області Микита Козиренко взяв це під особистий контроль та здійснив низку заходів:

  • зв’язався з керівництвом поліції міста. Наразі, за наявною інформацією, всі учасники події опитані, тривають слідчі дії, поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину: досудове розслідування триває за фактом катування. Окремо відбулася робоча зустріч представника оибудсмена з керівництвом поліції в Білоцерківському районі.
  • сьогодні працівники Офісу Омбудсмана зустрілися з постраждалою та її родиною, а також провели зустріч з директором школи, в якій навчаються учні причетні до цієї події. Керівництво запевнило, що будуть здійснені роз'яснювальні роботи як з учнями, так і з батьками щодо унеможливлення надалі аналогічних випадків.

Нагадаємо, у Білій Церкві на Київщині підлітки побили 12-річну дівчину. До правоохоронців від матері дівчини надійшла заява. Правоохоронці спочатку розпочали розслідування за фактом побиття малолітньої дитини (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України).

Санкція даної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей, відповідатимуть батьки.

Раніше повідомлялося, що у одній зі шкіл Києва однолітки побили 13-річного учня. В результаті бійки у хлопця діагностували розрив яєчка, також у нього сильно набрякла нога. Як написала мама постраждалого хлопця у Facebook-спільноті «Лікарі та пацієнти Києва», її сина сильно вдарили в пах. 

Теги: діти бійка Біла Церква

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