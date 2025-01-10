Величезну черепаху врятовано під час пожеж у Лос-Анджелесі

Величезну черепаху евакуювали із охопленого димом та полум'ям міста

Гігантську черепаху та зірку соцмережі TikTok на прізвисько TipToe врятували під час пожеж у Лос-Анджелесі. Про це пише USA Today.

«80-кілограмова черепаха на прізвисько TipToe була серед учасників евакуації – рятувальники виносили її із задимленого Палісейдс (район у Лос-Анджелесі, – «Главком») у великому контейнері», – йдеться у матеріалі.

Хазяйка тварини Кейтлін Дорн зняла для своїх 4.5 млн передплатників у TikTok, як її родина та тварини рятувалися від вогню. Після цього вона опублікувала у своєму акаунті відео із сімейного будинку, на якому видно черепаху, загорнуту у пропалену вогнем ковдру.

Дорн в ефірі каналу розповіла, що кілька членів її сім'ї живуть у районі Палісейдс та втратили свої будинки через пожежу.

«Найголовніше, що ми всі вибралися, як ви знаєте, благополучно і так швидко, як тільки могли. Нічого не взяли, але мені дуже пощастило мати будинок за межами Палісейдс, тому що мої бабуся і дідусь, мої батьки, тітка і дядько, всі 15 друзів втратили свої будинки», – додала вона.

Нагадаємо, дві масштабні лісові пожежі на сході та заході Лос-Анджелеса, які тривають вже третю добу, забрали 10 життів та знищили майже 10 тис. будинків та інших будівель. Пожежа у престижному районі Пасифік-Палісейдс, розташованому між Санта-Монікою та Малібу, і пожежа Ітон на сході міста вже вважаються найруйнівнішими в історії Лос-Анджелеса. Вогонь охопив понад 17,7 га території.