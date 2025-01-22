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Побиття дівчинки у Білій Церкві. Поліція повідомила про стан дитини

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Побиття дівчинки у Білій Церкві. Поліція повідомила про стан дитини
Підлітки у Білій Церкві били та знущалися з дівчинки
скриншот відео

Із постраждалою дитиною працюють психологи, їй надається повна допомога

У Білій Церкві, що на Київщині, компанія підлітків побила та познущалася з 12-річної дівчинки, знявши це на відео, яке згодом виклали у соцмережі. Представник правоохоронних органів під час брифінгу 22 січня повідомив про стан, у якому перебуває постраждала дитина, пише «Главком». 

Зазначається, що дівчинка проходила необхідні обстеження, але констатувати наявність у неї пошкоджень можна буде лише після вивчення висновків судово-медичних експертиз.

Повідомляється, що з дитиною працюють психологи, як міської ради, так і поліції. Дитині надається повна допомога, у дівчинки вже є адвокат.

«Можу запевнити що дівчинка не залишилась без поліцейського сервісу, нею опікується громада. На мою думку, вона перебуває у нормальному психологічному стані, але, на жаль, я не психолог і не можу точно відповісти на питання про її психологічний стан», – заявив представник поліції.

Зазначається, що на даному етапі органи слідства мають інформацію про ушкодження яких зазнала дитина, але висновки можна буде робити лише після висновку судово-медичної експертизи.

Нагадаємо, у Білій Церкві група підлітків побила 12-річну дівчинку. Серед зловмисників однолітки дитини, а також хлопці 15-ти та 16-ти років. Виявивши у соціальних мережах інформацію про побиття неповнолітньої дівчинки в Білій Церкві, Офіс Омбудсмана відреагував на інцидент і порушення прав людини.

Поліція встановила вже десятьох учасників інциденту з побиттям підлітками 12-річної дівчинки у Білій Церкві.  

Правоохоронці спочатку розпочали розслідування за фактом побиття малолітньої дитини (ч. 1 ст. 125 Кримінального кодексу України). Санкція даної статті передбачає покарання штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або громадськими роботами на строк до 200 годин, або виправними роботами на строк до одного року. За дії своїх неповнолітніх дітей, відповідатимуть батьки. Та згодом поліція Київщини перекваліфікувала дії учасників злочину, тепер досудове розслідування триває за фактом катування. 

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Теги: знущання Біла Церква дитина

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