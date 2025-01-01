Англійський клуб собаківництва визнав породу ісландська вівчарка

Ісландські собаки традиційно використовувалися як пастухи, допомагаючи керувати худобою

Найбільша у Великій Британії організація, що займається реєстрацією чистокровних собак і порід собак офіційно визнала породу ісландська вівчарка. Про це повідомляє The Guardian.

Ісландська вівчарка більше як тисячу років тому згадувалася в ісландських сагах. Також вона фігурувала у пʼєсі Вільяма Шекспіра «Генріх V». Але до офіційного реєстру з родоводами породу внесуть тільки 1 квітня 2025 року. Попри визнання, ісландська вівчарка поки що не зможе брати участь у виставках під егідою Кеннел-клубу.

Клуб офіційно визнає породу тільки в тому разі, якщо вже народилося кілька поколінь. Це дає змогу визначити родовід тварини та передбачити її характеристики – темперамент, здоровʼя, фізичні навантаження та потреби в догляді. Однією з останніх визнаних порід став польський мисливський собака.

Ісландський собака або ісландська вівчарка – порода пастуших собак, виведена в Ісландії для випасу і охорони худоби, а також пошуку загублених овець. Має зовнішню схожість з фінським шпіцом і норвезьким бухундом. На батьківщині популярна як компаньйон. В цілях збереження ісландського собаки в 1969 році був заснований Національний клуб собаківництва, а сама порода оголошена частиною культурної спадщини Ісландії.

Нагадаємо, уряд України запустив Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Він допоможе ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, а також – гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським.

Як повідомлялося, у селі Табаки Одеської області 39-річну жінку покусав алабай. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події до приїзду швидкої допомоги, яку викликали сусіди.

До слова, у столиці суд виніс вирок 50-річному чоловіку, власнику середньоазіатської вівчарки, яка завдала травм 25-річній дівчині. Собака без повідка та намордника напала на потерпілу, коли та захищала свого пса.