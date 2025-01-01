Англійський клуб собаківництва визнав породу ісландська вівчарка
Ісландські собаки традиційно використовувалися як пастухи, допомагаючи керувати худобою
Найбільша у Великій Британії організація, що займається реєстрацією чистокровних собак і порід собак офіційно визнала породу ісландська вівчарка. Про це повідомляє The Guardian.
Ісландська вівчарка більше як тисячу років тому згадувалася в ісландських сагах. Також вона фігурувала у пʼєсі Вільяма Шекспіра «Генріх V». Але до офіційного реєстру з родоводами породу внесуть тільки 1 квітня 2025 року. Попри визнання, ісландська вівчарка поки що не зможе брати участь у виставках під егідою Кеннел-клубу.
Клуб офіційно визнає породу тільки в тому разі, якщо вже народилося кілька поколінь. Це дає змогу визначити родовід тварини та передбачити її характеристики – темперамент, здоровʼя, фізичні навантаження та потреби в догляді. Однією з останніх визнаних порід став польський мисливський собака.
Нагадаємо, уряд України запустив Єдиний державний реєстр домашніх тварин. Він допоможе ефективніше запобігати поширенню небезпечних хвороб, а також – гармонізувати українське законодавство щодо поводження з тваринами з європейським.
Як повідомлялося, у селі Табаки Одеської області 39-річну жінку покусав алабай. Від отриманих травм потерпіла померла на місці події до приїзду швидкої допомоги, яку викликали сусіди.
До слова, у столиці суд виніс вирок 50-річному чоловіку, власнику середньоазіатської вівчарки, яка завдала травм 25-річній дівчині. Собака без повідка та намордника напала на потерпілу, коли та захищала свого пса.
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