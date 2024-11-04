У Кагарлицькій громаді зафіксовано сказ

Зона ризику охоплює села Обухівського району

У селі Горохівське Кагарлицької міської територіальної громади Обухівського району зафіксовано випадок сказу у кота. Про це повідомляє Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Обухівського району.

За розпорядженням Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 31 жовтня 2024 року, територію села та прилеглі угіддя, пасовища та лісові масиви оголошено епізоотичним вогнищем.

Зона ризику охоплює села Обухівського району, зокрема населені пункти Кагарлицької та Обухівської територіальних громад. У межах цієї зони, що простягається на 10 км, зокрема включено мисливські угіддя ТОВ «Трипільський мисливець» та об’єкти Київського обласного мисливсько-рибальського об’єднання.

Було проведено позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яка затвердила комплексний план дій для боротьби зі сказом серед тварин у Горохівському. Заплановані заходи проводяться відповідно до інструкції щодо боротьби зі сказом, затвердженої Держветінспекцією.

Сказ – це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається від тварин до людини і має смертельний наслідок при ураженні центральної нервової системи. Основний шлях зараження – укус хворої тварини або потрапляння слини на пошкоджену шкіру. Серед причин поширення захворювання фахівці зазначають збільшення кількості безпритульних тварин та недотримання правил утримання домашніх улюбленців.

Раніше повідомлялося, що на Київщині зафіксовано спалах пташиного грипу. Як зазначалося, вірус могли принести перелітні лебеді.