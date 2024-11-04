Головна Київ Новини
search button user button menu button

У Кагарлицькій громаді зафіксовано сказ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
У Кагарлицькій громаді зафіксовано сказ
фото ілюстративне

Зона ризику охоплює села Обухівського району

У селі Горохівське Кагарлицької міської територіальної громади Обухівського району зафіксовано випадок сказу у кота. Про це повідомляє Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарної медицини Обухівського району.

За розпорядженням Головного управління Держпродспоживслужби в Київській області від 31 жовтня 2024 року, територію села та прилеглі угіддя, пасовища та лісові масиви оголошено епізоотичним вогнищем.

Зона ризику охоплює села Обухівського району, зокрема населені пункти Кагарлицької та Обухівської територіальних громад. У межах цієї зони, що простягається на 10 км, зокрема включено мисливські угіддя ТОВ «Трипільський мисливець» та об’єкти Київського обласного мисливсько-рибальського об’єднання.

Було проведено позачергове засідання Державної надзвичайної протиепізоотичної комісії, яка затвердила комплексний план дій для боротьби зі сказом серед тварин у Горохівському. Заплановані заходи проводяться відповідно до інструкції щодо боротьби зі сказом, затвердженої Держветінспекцією.

Сказ – це небезпечне інфекційне захворювання, яке передається від тварин до людини і має смертельний наслідок при ураженні центральної нервової системи. Основний шлях зараження – укус хворої тварини або потрапляння слини на пошкоджену шкіру. Серед причин поширення захворювання фахівці зазначають збільшення кількості безпритульних тварин та недотримання правил утримання домашніх улюбленців.

Раніше повідомлялося, що на Київщині зафіксовано спалах пташиного грипу. Як зазначалося, вірус могли принести перелітні лебеді.

Теги: тварини вірус Київщина сказ

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
У Києві повітряна тривога тривала 12 хвилин
2 листопада, 13:17
Пташиний грип загрожує країнам Європи
Пташиний грип поширюється в ЄС швидше, ніж у 2023 році
1 листопада, 14:52
Під Києвом з'явиться військове кладовище вартістю майже 2 млрд грн
Держпідприємство сенсаційно виграло тендер із технагляду за військовим цвинтарем
29 жовтня, 10:33
Як пояснили в зоопарку, тіла тварин привозять на завод для утилізації
На заводі у Рівненській області виявлено мертвого лева: як він там опинився
27 жовтня, 15:29
За результатами комплексних заходів затримано всіх організаторів оборудок
На Закарпатті ТЦК скасував відстрочки понад 200 «студентів-ухилянтів»
15 жовтня, 17:59
Наразі ведеться досудове розслідування щодо чоловіка, який побив своїх сусідів
На Київщині чоловік напав на сусідів через українську мову: який наразі стан постраждалих
15 жовтня, 11:38
Горіла двоповерхова деревʼяна будівля ресторану
На Київщині рятувальники загасили масштабну пожежу у ресторанному комплексі (фото)
12 жовтня, 12:17
Влучань в об’єкти критичної чи житлової інфраструктури не допущено
Повітряна тривога на Київщині тривала вісім годин: скільки «Шахедів» вдалося збити
11 жовтня, 12:26
Оперативні групи продовжують роботу з фіксації та ліквідації наслідків ворожої атаки
Пошкоджені приватні будинки та автомобілі: Київщина всю ніч відбивала атаку ворожих дронів
7 жовтня, 12:29

Новини

У Кагарлицькій громаді зафіксовано сказ
У Кагарлицькій громаді зафіксовано сказ
Зірвані дахи та повалені дерева: у Києві вітер наробив лиха (відео)
Зірвані дахи та повалені дерева: у Києві вітер наробив лиха (відео)
Аварія на Теремках: рятувальники показали фото із місця ДТП
Аварія на Теремках: рятувальники показали фото із місця ДТП
У Києві спалахнула лікарня, вогнеборці винесли із полум'я 37 людей (фото, відео)
У Києві спалахнула лікарня, вогнеборці винесли із полум'я 37 людей (фото, відео)
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)
На лівому березі зупинився рух низки трамваїв та тролейбусів
На лівому березі зупинився рух низки трамваїв та тролейбусів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
92K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 4 листопада: ситуація на фронті
76K
«Доведеться підписувати капітуляцію»: ветеран ЗСУ зробив різку заяву
52K
Одіозний ексвоєнком Борисов, сидячи у СІЗО, оформляв собі інвалідність. Чим це закінчилося?
35K
В одному з українських міст випав перший сніг
34K
Карта повітряних тривог України онлайн 4 листопада 2024
11K
Смертельна аварія на столичних Теремках: автобус трощив усе на своєму шляху (відео)

Новини

Результати виборів у Молдові, удар авіабомбою по центру Харкова: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 4 листопада
Сьогодні, 06:00
У Києві тривога тривала більше пів години
Сьогодні, 02:33
4 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
У Криму пролунали вибухи, Росія атакувала дронами Київ, «Хезболла» обстріляла Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 07:07
Тривога у Києві тривала майже всю ніч
Вчора, 06:38

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua