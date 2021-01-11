В аеропорту «Київ» прикордонники виявили у турка підроблений документ

Громадянин Туреччини прямував до Лутона з підробленою візою

9 січня в аеропорту «Київ» прикордонники виявили в іноземця підроблену візову етикетку.

Правопорушником виявився громадянин Туреччини, який прямував на авіарейс до Лутона (Англія). Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Під час перевірки документів у інспектора прикордонної служби виникли сумніви щодо дійсності візової етикетки. А після поглибленого вивчення документа сумніви прикордонників зникли, адже віза виявилася повністю підроблена.

Згодом іноземець розповів, що підробку йому придбав брат за $600.

На рейс іноземець не потрапив. Про виявлене правопорушення повідомлено співробітників поліції.

Нагадаємо, нещодавно в міжнародному аеропорту «Бориспіль» співробітники Держприкордонслужби виявили у іноземця підроблений документ. Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» з’ясували, що один із пасажирів подорожував із підробленою ID-карткою Бельгії. Щоправда, порушник виявився не бельгійцем, а громадянином Туреччини. Він зізнався, що підроблений документ йому придбав брат за 1 тис. євро.

7 грудня 2020 року росіянин намагався потрапити в Україну через пункт пропуску «Бориспіль», але це йому не вдалося. Під час заходів прикордонного контролю йому було відмовлено у перетині кордону. Аби охоронці кордону все ж переглянули рішення та безперешкодно його пропустили в Україну, подорожувальник запропонував 300 доларів США.