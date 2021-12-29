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    У «Борисполі» прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

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    На документи громадянина Азербайджану спрацювала база даних Інтерполу - У «Борисполі» прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол
    На документи громадянина Азербайджану спрацювала база даних Інтерполу
    фото: Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ»

    Прикордонники передали громадянина Азербайджану поліції

    У міжнародному аеропорту «Бориспіль» у пункті пропуску прикордонники затримали громадянина Азербайджану, якого розшукували на батьківщині для притягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

    Під час прикордонного контролю на громадянина 1995 року народження, який прилетів рейсом з Анкари, спрацювала міжнародна база даних Інтерполу.

    Чоловіка розшукували за зайняття незаконним підприємництвом шляхом отримання прибутку у великих розмірах.

    Затриманого іноземця передали поліції та поінформували українське бюро Інтерполу.

    Як повідомлялося, минулого тижня прикордонники затримали в аеропорту «Бориспіль» громадянина Грузії, який був у міжнародному розшуку. Як з'ясувалося, іноземця розшукували правоохоронні органи Німеччини з 2019 року за крадіжку, поєднану з проникненням у житло.

    Влітку в «Борисполі» затримали громадянина Естонії, якого розшукували правоохоронні органи Фінляндії за незаконний обіг наркотичних засобів.

    Раніше міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.

    Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.

    Теги: прикордонники Аеропорт Бориспіль Інтерпол іноземці розшук
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    У «Борисполі» прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол