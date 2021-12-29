У «Борисполі» прикордонники затримали іноземця, якого розшукував Інтерпол

Прикордонники передали громадянина Азербайджану поліції

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» у пункті пропуску прикордонники затримали громадянина Азербайджану, якого розшукували на батьківщині для притягнення до кримінальної відповідальності. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

Під час прикордонного контролю на громадянина 1995 року народження, який прилетів рейсом з Анкари, спрацювала міжнародна база даних Інтерполу.

Чоловіка розшукували за зайняття незаконним підприємництвом шляхом отримання прибутку у великих розмірах.

Затриманого іноземця передали поліції та поінформували українське бюро Інтерполу.

Як повідомлялося, минулого тижня прикордонники затримали в аеропорту «Бориспіль» громадянина Грузії, який був у міжнародному розшуку. Як з'ясувалося, іноземця розшукували правоохоронні органи Німеччини з 2019 року за крадіжку, поєднану з проникненням у житло.

Влітку в «Борисполі» затримали громадянина Естонії, якого розшукували правоохоронні органи Фінляндії за незаконний обіг наркотичних засобів.

Раніше міжнародному пункті пропуску для повітряного сполучення «Харків» прикордонники виявили 32-річного громадянина Росії, який перебував в міжнародному розшуку.

Служба безпеки України викрила іноземного громадянина, який перебуває в міжнародному розшуку за лінією Інтерполу через вчинення злочинів терористичного характеру. Оперативники спецслужби встановили, що іноземець переховувався на території України з 2019 року. Тут він намагався уникнути кримінальної відповідальності за злочини, вчинені на території іншої держави.