У «Борисполі» українець, що перебував у розшуку, влаштував дебош (відео)



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Під час проходу громадянином контрольно-пропускного пункту спрацювала база даних правоохоронних органів Фото: Держприкордонслужба

Чоловік лаявся, поривався до бійки та розбив монітор комп'ютера

Прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ» затримали в столичному аеропорту громадянина України. Інцидент стався в пункті пропуску «Бориспіль».

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

Наш співвітчизник прибув в Україну рейсом із Мінська. Під час перевірочних заходів інспектор прикордонної служби зафіксував спрацювання бази даних правоохоронних органів. З'ясувалося, що чоловіка правоохоронці розшукували за здійснення крадіжки.

Коли під час доведення рішення про його затримання українець зрозумів, що з пункту пропуску він попрямує до відділку поліції, почав нецензурно лаятись, поривався до бійки та встиг навіть розбити монітор комп'ютера.

Зрештою, прикордонники правопорушника затримали, склали відповідні матеріали та передали співробітникам Національної поліції.