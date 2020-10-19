У «Борисполі» митники вилучили в німця брендовий одяг на 15 тис. євро (фото)



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Всі речі з бірками та запаковані у фірмові чохли й пакети Фото: Київська митниця

Іноземець не задекларував товар, що віз до України

У міжнародному аеропорту «Бориспіль» київські митники виявили у валізі пасажира, громадянина Німеччини, що прибув до Києва авіарейсом з Амстердама, одяг відомих торгових марок Valentino, Gucci, Philipp Plein, Dolce Gabbana та інших.

Як повідомляє Київська митниця Держмитслужби, чоловік для проходження митного контролю скористався спрощеною смугою «зелений коридор», чим засвідчив, що не переміщує товарів, обов’язкових для письмового декларування. Однак по факту мав при собі товари, які слід декларувати письмово, обираючи «червоний коридор».

Загалом у чоловіка було 12 одиниць одягу: куртки, светри, світшоти, реглани тощо. Всі речі з бірками та запаковані у фірмові чохли й пакети. Вартість деяких речей, курток, наприклад, складає від 2 тисяч євро. За попередньою оцінкою, загальна ж вартість виявленого одягу становить щонайменше 15 тисяч євро.

Зі слів пасажира, всі речі він віз на замовлення свого керівника.

Своїми діями громадянин Німеччини порушив порядок проходження митного контролю, встановлений на «зеленому коридорі».

Наразі триває протоколювання виявленого правопорушення, проводиться опис речей.