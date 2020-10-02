У «Борисполі» митники вилучили в американця п’ять старовинних годинників (фото)



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Всі годинники 30-80-х років минулого століття Фото: Київська митниця

Кожен подібний старовинний наручний годинник може коштувати тисячі євро

В аеропорту «Бориспіль» митниками вилучено коштовні старовинні годинники які намагався ввезти в Україну без декларування громадянин США, котрий прилетів з ОАЕ. Про це повідомляє пресслужба Київської митниці Держмитслужби.

Для проходження митного контролю 70-літній іноземець обрав спрощену систему «зелений коридор», що не передбачає наявність у нього будь-яких предметів, обов’язкових для декларування.

На момент проходження митного контролю належним чином оформленої митної декларації пасажир не надав, для отримання роз’яснення до інспекторів митниці не звертався.

Співробітниками митниці було проведено усне опитування і оглянуто багаж і ручну поклажу іноземця на рентген-апараті.

Зі слів громадянина, він переміщував кілька годинників.

Однак, як виявилося, всередині валізи знаходилися шість старовинних годинників, визнаних у світі годинникарів: 3 одиниці Tiffany & Co та по одному Hamilton, Patek Phillippe Geneve, Vacheron & Constantin і Chopard, загорнуті кожен у звичайну паперову серветку. На деяких викарбувано серійні номери та є надписи «14К Gold». Сьомий годинник був на руці іноземця.

Як зізнався чоловік, всі годинники 30-80-х років минулого століття – його власна колекція.

З виявленого пасажирові було пропущено як особисті речі два годинники. Решту - п’ять старовинних механічних годинників - вилучено за протоколом про порушення митних правил, складеним за ознаками ст. 471 Митного кодексу України.

Вартість годинників буде встановлено додатково.

Виявлення правопорушення відбулося у співпраці з СБУ.

За даними інтернет-сайтів, кожен подібний старовинний наручний годинник може коштувати тисячі євро. Часто їх купують не лише для колекціонування, а як інвестицію в майбутнє, адже вартість антикварних моделей годинників з часом лише зростає.