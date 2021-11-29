В Україні поменшало «жовтих» зон карантину

«Червоними» залишаються 18 областей

В Україні скоротилася кількість областей у «жовтій» карантинній зоні – Закарпатська область перейшла до «помаранчевої». Про це свідчать оновлені дані Міністерства охорони здоровʼя.

У «жовтій» зоні залишилися чотири області: Тернопільська, Кіровоградська, Чернівецька та Харківська.

Графіка МОЗ

У «помаранчевій» зоні дві – Полтавська та Закарпатська області.

У «червоній» зоні карантину – Херсонська, Одеська, Запорізька, Донецька, Дніпропетровська, Сумська, Миколаївська, Рівненська, Житомирська, Івано-Франківська, Київська (включно з Київом), Луганська, Хмельницька, Чернігівська, Львівська, Волинська Черкаська та Вінницька області.

Нагадаємо, у неділю від Covid-19 померли майже 300 українців. За добу 28 листопада в Україні медики зафіксували 5 804 нових хворих на коронавірус.

Також у МОЗ пояснили, які симптоми свідчать, що постковідний синдром вплинув на психіку.

Нагадаємо, сьогодні міністри охорони здоров'я країн G7 зберуться на нараду щодо «Омікрону».

Тим часом ВООЗ заявляє, що «Омікрон» переноситься легше, але вражає переважно молодь.