У ботсаду презентували «Парк корупції» із 100-метровим «золотим» батоном (фото, відео)

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Фото: Інформатор Презентація «Парку корупції»

Усі бажаючі зможуть відвідати «Парк корупції» вже 1 червня

22 травня в київському Національному ботанічному саду імені Гришка пройшла перша презентація «Парку корупції». Гостям тут пропонують «звалити» корупціонера, провести обшук і навіть зайти в золотий батон.

Всі бажаючі зможуть відвідати «Парк корупції» вже 1 червня, а поки організатори познайомили журналістів з цієї незвичайною виставкою. Найбільшу увагу привертає величезний 100-метровий надувний золотий батон. Він також є шатром, в якому незабаром будуть встановлені різні інсталяції та експонати, повідомляє Інформатор.

Представникам преси продемонстрували вилучену у корупціонера статуетку птаха вагою 30 кілограм і вартістю понад 30 тисяч євро. Правда, організатори відмовилися уточнити, у кого саме була конфіскована ця крилата реліквія. Також не була названа сума, витрачена на організацію виставки. Її пообіцяли оприлюднити пізніше, коли закінчаться всі підготовчі роботи.

Зараз в ботсаду встановлені тільки два надувних шатра, але до моменту відкриття тут з'являться ще 7. Кожен з них буде присвячений окремій тематиці: самого явища корупції, древнім народам, корупційним схемам і основним антикорупційним органам. Також тут можна буде подивитися на «артефакти» справжніх кримінальних проваджень (автомобіль, який існує в єдиному екземплярі, танковий двигун і багато іншого), за допомогою шолома віртуальної реальності провести обшук і заарештувати підозрюваного.

На окрему увагу заслуговує статуя «Падаючий корупціонер». Її, як і більшість експонатів, презентують вже ближче до відкриття, але організатори вже зараз не приховують свого захоплення від цієї роботи. За їх словами, на тестове «падіння» збіглися всі співробітники ботсаду. Також йдеться про те, що статую можна буде «звалити» тільки в разі, якщо гості парку об'єднають зусилля. Решту нюансів поки тримають в секреті, щоб не зіпсувати сюрприз.

«Парк корупції» працюватиме протягом трьох тижнів. Вхід безкоштовний за умови покупки вхідного квитка в ботсад.