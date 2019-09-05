У центрі Києва може обвалитися будинок через небезпечну перебудову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Киянка розширює свою житлову площу за рахунок даху Фото: скріншот відео

Під виглядом ремонту даху жінка будує ще один поверх квартири

На вулиці Леонтовича у центрі Києва ведеться небезпечне будівництво: жінка викупила дві горішні квартири і почала розширювати свої квадратні метри за рахунок даху. Сусіди бояться обвалу будинку.

Будівництво триває вже місяць. Наслідки так званого ремонту мешканці вже почали відчувати. Днями через роботи стався витік газу, а тому довелося викликати надзвичайників, повідомляє ТСН.

Мешканка будинку Вікторія веде до свого житла. Жінка показує, в яких умовах нині доводиться жити: старі газети йдуть не до смітника, а до кухні - прикривати кухонне начиння від пилу. Вона розказує, що тріщина з'явилася, з димоходу вилетів камінь.

Двері на покрівлю зачинені, а тому потрапити туди неможливо. Тому самі робітники вигадали незвичну схему, аби потрапити на будівельний об’єкт: вирубали дірку в стелі квартири і встановили драбину.

Жодних документів на таке будівництво не бачили, кажуть місцеві. Вони кілька разів викликали поліцію. Власниця квартир із сусідами на контакт не йде. Небагатослівна вона і з журналістами. За її словами, дах був в аварійному стані, а тому вона затіяла ремонт.

У КМДА про проблему знають. Уже навіть виїжджали на місце, щоби дослідити, чи відповідає формат будівництва заявленому. Доступу до об’єкта не отримали, але й до них ніхто не хоче приходити. Департамент листом запросив замовника будівництва та проєктанта прибути до Департаменту з документами, необхідними для проведення перевірки. Однак, у визначений час вiдповiдальнi особи не з'явилися, документи не надали.

Самому будинку вже понад сто років. Місцеві побоюються, що такі масштабні перебудови можуть стати фатальними не лише для стін, а й для людей. Люди згадують трагедію в Дрогобичі, до якої могла призвести перебудова першого поверху.

Нагадаємо, 28 серпня о 2.46 у м. Дрогобич по вул. Грушевського, 101, у чотириповерховому чотирипід’їздному житловому будинку сталося руйнування під’їзду з першого по четвертий поверх.

Під завалами рятувальники знайшли тіла вісьмох загиблих (з них одна дитина). З-під завалів врятували сімох осіб, із них п'ятеро дітей, яких госпіталізовано до медичних закладів з різними травмами.

29 серпня о 18.00 були завершені роботи з розбору завалу будівельних конструкцій.

Рятувальники опублікували відео з місця трагедії в житловому будинку у Дрогобичі.

Президент Володимир Зеленський у зв’язку з обвалом житлового будинку у Дрогобичі заявив, що доручить новому уряду провести аудит житлових будинків по всій країні.