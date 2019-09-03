  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Мешканці новобудов Войцеховського заблокували рух проспектом Науки в Києві (відео)

    • Розсилка
    Люди ходили пішохідним переходом в районі Ракетної вулиці і не пускали будь-який транспорт - Мешканці новобудов Войцеховського заблокували рух проспектом Науки в Києві (відео)
    Люди ходили пішохідним переходом в районі Ракетної вулиці і не пускали будь-який транспорт
    Фото: скріншот відео

    У проблемних будинках вимкнули комунікації

    Сьогодні, 3 вересня, у Києві мешканці нещодавно побудованого ЖК «Деміївський квартал» перекрили рух проспектом Науки.

    У проблемних будинках вимкнули комунікації через те, що забудовник не виконав для цього необхідних процедур, при цьому людей у квартири заселили, повідомляє ТСН.

    Сконтактуватися з кимось з боку забудовника неможливо, кажуть протестувальники.

    «Всі пішли, всі втекли, до міста не підключили», - скаржиться мешканець новобудови.

    Від 8 ранку люди ходили пішохідним переходом в районі Ракетної вулиці і не пускали будь-який транспорт – проривалися по 1-2 машині на кілька хвилин.

    Читайте також

    На місці була присутня поліція, але вона не втручалася у процес. Знервовані водії постійно сигналили, у бік центру утворився великий затор.

    Близько 11-ї години протестувальники розійшлись.

    Раніше повідомлялося, що житловий комплекс на вул. Ракетній, 24 у Голосіївському районі Києва має найближчим часом виконати технічні та організаційні заходи для уникнення припинення електропостачання. Проблема з підключенням житлового комплексу (ЖК «Деміївський квартал», ЖК «Панорамне містечко» один із проектів забудовника Войцеховського) до електромереж пов’язана з тим, що забудовник не виконує технічні умови для приєднання будинків за постійною, надійною і безпечною схемою електроживлення.

    Читайте також
    Київ електроенергія Анатолій Войцеховський протести у Києві поліція транспорт будинок
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ