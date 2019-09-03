Мешканці новобудов Войцеховського заблокували рух проспектом Науки в Києві (відео)



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Люди ходили пішохідним переходом в районі Ракетної вулиці і не пускали будь-який транспорт Фото: скріншот відео

У проблемних будинках вимкнули комунікації

Сьогодні, 3 вересня, у Києві мешканці нещодавно побудованого ЖК «Деміївський квартал» перекрили рух проспектом Науки.

У проблемних будинках вимкнули комунікації через те, що забудовник не виконав для цього необхідних процедур, при цьому людей у квартири заселили, повідомляє ТСН.

Сконтактуватися з кимось з боку забудовника неможливо, кажуть протестувальники.

«Всі пішли, всі втекли, до міста не підключили», - скаржиться мешканець новобудови.

Від 8 ранку люди ходили пішохідним переходом в районі Ракетної вулиці і не пускали будь-який транспорт – проривалися по 1-2 машині на кілька хвилин.

На місці була присутня поліція, але вона не втручалася у процес. Знервовані водії постійно сигналили, у бік центру утворився великий затор.

Близько 11-ї години протестувальники розійшлись.

Раніше повідомлялося, що житловий комплекс на вул. Ракетній, 24 у Голосіївському районі Києва має найближчим часом виконати технічні та організаційні заходи для уникнення припинення електропостачання. Проблема з підключенням житлового комплексу (ЖК «Деміївський квартал», ЖК «Панорамне містечко» один із проектів забудовника Войцеховського) до електромереж пов’язана з тим, що забудовник не виконує технічні умови для приєднання будинків за постійною, надійною і безпечною схемою електроживлення.