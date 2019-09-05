На будівельному майданчику в Києві знайдено балони з невідомою речовиною (фото)



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Під час проведення земляних робіт екскаватором було викопано та пошкоджено 2 балони з невідомою речовиною Фото: ДСНС

Із двох поруч розташованих приватних будинків було евакуйовано п'ять осіб

У середу, 4 вересня, на території будівельного майданчика на вул. Гродненській, 6, що у Дніпровському районі столиці, було знайдено два балони з невідомою речовиною. Повідомлення про це надійшло до оперативно-координаційного центру Головного управління ДСНС України у Києві о 14.45.

Для встановлення обставин до місця виклику було направлено рятувальників 16-ї Державної пожежно-рятувальної частини та аварійно-рятувального загону спеціального призначення.

«Як з'ясувалося, під час проведення земляних робіт екскаватором було викопано та пошкоджено 2 балони з невідомою речовиною. Внаслідок розгерметизації, з них в повітря стався викид невідомої речовини з різким запахом. Рятувальники за допомогою пожежного ствола провели осадження парів невідомої речовини», - повідомила пресслужба столичного управління ДСНС.

За попередніми даними хімічної лабораторії Київської аварійно-рятувальної служби КМДА, працівники якої безпосередньо на місці події проводили заміри повітря біля ємностей, вміст у повітрі оксиду азоту становив 0,6-0,7 мг на 1 куб. м при нормі 0,2 мг на 1 куб. м.

Із двох поруч розташованих приватних будинків було евакуйовано п'ять осіб. Працівниками медичної служби проведені обстеження двох осіб, їхнє самопочуття було в нормі, від госпіталізації вони відмовилися.

Після завантаження ємностей із хімічною речовиною на вантажівку на відповідну піщану подушку балони було засипано піском та о 17.23 під супроводом працівників поліції вивезено на полігон для подальшої утилізації.

Жертв та постраждалих немає.