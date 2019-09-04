Всю інформацію про незаконну забудову в Києві можна знайти на спецпорталі



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На порталі всі об’єкти будівництва позначені чотирма кольорами

Столична влада здійснює постійний моніторинг забудов у Києві. На загальнодоступному спеціалізованому порталі розміщена актуальна інформація про забудови та виявлені випадки самочинного будівництва. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

«Міська влада здійснює постійний моніторинг самочинних забудов. Доступ громадськості до інформації про результати цього моніторингу сприяє боротьбі із самочинними будівництвами. Перевірка наявності дозвільної документації на будівництво необхідна кожному, хто планує придбати житло або нежитлову нерухомість у столиці», – підкреслив Поворозник.

На порталі всі об’єкти будівництва позначені чотирма кольорами: зелений – «законне будівництво», жовтий – «потребує додаткової перевірки», червоний – «самочинне будівництво», білий – «чекає рішення», це колір для новоствореної картки будівництва.

«Звернення про випадки самочинного будівництва можуть надходити від фізичних і юридичних осіб, а також державних та правоохоронних органів. Ознаками самочинного будівництва є будівництво об’єкта на земельній ділянці, яка не відведена для цієї мети, або будівництво без відповідного документа, який дає право виконувати будівельні роботи, чи належно затвердженого проєкту, або з істотними порушеннями будівельних норм і правил», – зазначив заступник голови КМДА В’ячеслав Непоп.

У Департаменті з питань державного архітектурно-будівельного контролю в Києві звертають увагу відвідувачів порталу на те, що інформація постійно оновлюється. Зокрема, у випадку усунення або, навпаки, виявлення порушень під час перевірки, статус об’єктів будівництва може бути змінений.

Як повідомлялося, у Києві налічується 152 ризикових об’єкти будівництва, що становить 73% від загальної кількості будинків, що зводяться.

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